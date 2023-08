Combate à disseminação de notícias falsas é debatido na ALEMS

As reações de servidores que cukpam os deputados estaduais pelo aumento do percentual de desconto nos salários para o pagamento da Cassems acabou provocando a realçao de parlamentares durante a sessão de hoje do Legislativo estadual. “Ontem houve ataques nas redes sociais aos deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Horas após a votação, divulgaram nas redes sociais lista dos deputados que votaram com os seguintes dizeres: “Veja os deputados que votaram para aumentar o valor da taxa da Caixa de Assistêncis dos Servidores de Mato Grosso do Sul [Cassems]”, relatou Pedro Kemp.

“Não foi isso que fizemos aqui, votamos uma autorização para o Governo fazer um aporte para a entidade. A taxa foi instituída pela Cassems e aprovada pelos servidores. A Assembleia Legislativa não tem competência para instituir uma taxa para os servidores pagarem. Quem votou sim para o Governo conceder o recurso à Cassems, foi para salvar o plano de saúde da falência, devido ao gasto que a Cassems teve com a pandemia da Covid, pela necessidade do ampliação dos leitos de UTI, hospital de campanha e todo aparato para atender o momento”, concluiu Pedro Kemp.

A deputada Lia Nogueira (PSDB) também compartilha da indignação com as notícias inverídicas. “Solidarizo-me e falo sobre a minha indignação em relação a essas notícias falsas, pois isso coloca em voga o que é feito nesta Casa de Leis. Estamos aqui para representar o Estado de Mato Grosso do Sul. O projeto votado ontem foi construído junto ao Governo do Estado, à direção da Cassems, com a criação de uma comissão composta por deputados de diferentes partidos. Esse montante foi uma espécie de compensação de serviços prestados pela Cassems durante a época da pandemia”, destacou.

O deputado Zé Teixeira (PSDB) relatou ligação de uma servidora, preocupada com a mesma notícia falsa que circulava nas redes ontem. “Não temos condições absoluta alguma de legislar se aumentamos ou não a taxa da Cassems. Só quem decide é a assembleia, integrada pelos servidores. E eu recebi uma ligação com essa mesma notícia, expliquei a ela que eu não tenho poder de aumentar taxa. Eu votei pelo socorro do governo do Estado no valor de 60 milhões para sair do lamaçal que Cassems entrou, devido a Covid”, frisou.

O deputado Neno Razuk (PL) considera que todos os parlamentares estão sendo vítimas notícias falsas. “Quem votou ‘não’, está sendo vítima de fake news também. O problema é que não é justo o servidor ser onerado por uma má administração que quem votou sim insiste em defender”, definiu.

