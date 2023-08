Entenda o significado da Lua Azul, fenômeno que acontecerá nesta quarta-feira

Na noite desta quarta-feira (30) uma sinfonia celeste deslumbrante irá encantar os observadores do céu e entusiastas de práticas esotéricas. Uma “Super Lua Azul” estará em destaque, um evento celestial raro que combina duas características extraordinárias da Lua cheia em um só espetáculo.

Uma “Super Lua” é uma ocasião na qual a Lua cheia está em sua posição mais próxima da Terra, conhecida como perigeu. Isso faz com que nosso satélite natural pareça até 14% maior e cerca de 30% mais brilhante do que uma Lua cheia em seu apogeu, ponto mais distante da Terra em sua órbita. Essa proximidade aumenta a visibilidade da Lua, oferecendo uma visão espetacular que atrai olhares de todos os cantos do mundo.

No entanto, o que torna esta Lua cheia ainda mais especial é a combinação de dois fenômenos: uma Blue Moon e uma Super Lua. A nomenclatura “Lua Azul” não se refere à cor real da Lua, mas sim ao termo usado para descrever a segunda Lua cheia em um único mês do calendário. Este mês, agosto, tem sido um período de potencialidade, com duas luas cheias marcando um ciclo único de abundância.

Bruxaria

Para muitos que praticam a bruxaria e se envolvem em rituais espirituais, essa Super Lua Azul é vista como um momento de energia cósmica intensificada e oportunidade única. A crença é que a Lua cheia já possui um poder intrínseco e uma conexão com a espiritualidade, e durante uma Super Lua, essa influência é multiplicada. A energia é percebida como uma “força dupla” da Lua, tornando-a especialmente propícia para a realização de feitiços coletivos e rituais que buscam alinhar as intenções pessoais com as forças cósmicas.

Astrologia

A escolha do signo de Peixes para esta Super Lua Azul adiciona um toque adicional de significado. Acredita-se que a posição da Lua em um signo zodiacal específico influencie o tipo de energia e intenções que podem ser canalizadas. Com Peixes como anfitrião, a energia associada a esse signo, como intuição, sensibilidade e espiritualidade, está em destaque.

Esta quarta-feira (30) será a última oportunidade de testemunhar uma Super Lua Azul até 2037, o que a torna um evento verdadeiramente especial para todos os que se maravilham com a beleza do cosmos. A Lua estará a uma distância íntima da Terra, aproximadamente 357.181 quilômetros, a menor distância prevista para o ano de 2023. Em comparação, a média da distância Terra-Lua é de cerca de 384.400 quilômetros.

Horário

A Superlua Azul terá início às 22h36 desta quarta-feira, 30 de agosto. Dependendo da localização geográfica, pode ser observada em alguns lugares como ocorrendo no dia 31 de agosto, devido às variações nos fusos horários. No horário correspondente à Brasília, o ápice da Lua Cheia será alcançado às 22h36 do dia 30 de agosto, quarta-feira.