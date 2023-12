Jorge Siufi será homenageado na Roda Acadêmica da ASL nesta quinta-feira

Nesta próxima quinta-feira (31), a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) prestará uma homenagem literária ao renomado escritor Jorge Antonio Siufi, figura ilustre que ocupou a cadeira nº 14 da instituição. Siufi, um nome de destaque na literatura regional, será o tema central da Roda Acadêmica, um evento que visa explorar suas obras e discutir suas contribuições para a rica tapeçaria cultural de Mato Grosso do Sul.

Um dos feitos notáveis de Jorge Siufi é a coautoria do “Hino do Estado de Mato Grosso do Sul”, uma composição que ecoa a identidade do povo sul-mato-grossense. Além disso, ele é autor de obras literárias significativas, como “Catiça de Gato”, “O Bar do Zé” e “Tóxicos – revista Jurispenal”. Sua criatividade e expressão artística também se estendem à música, tendo lançado o CD musical intitulado “Jorge Siufi – Eclético”.

A Roda Acadêmica, agendada para quinta-feira, 31 de agosto, às 19h30min, acontecerá presencialmente no auditório da sede da ASL, localizado na avenida 14 de julho, 4653, nos Altos do São Francisco. O evento será enriquecido com a participação dos acadêmicos Abrão Razuk, Raquel Naveira e Reginaldo Araújo, que trarão à tona as nuances da vida e das obras de Siufi. A entrada é gratuita, abrindo as portas para um encontro que celebra a literatura e a cultura local.

A ASL não apenas homenageará o legado literário de Siufi, mas também promoverá colaborações culturais. No projeto “Arte na Academia”, uma parceria entre a ASL e a Confraria Sociartista, exposições de artes visuais serão apresentadas. Sob o tema “Folclore Pantaneiro”, a Confraria Sociartista reunirá os talentosos artistas visuais Cecílio Vera, Lúcio Laranjeira e Patrícia Helney, trazendo uma perspectiva única sobre a cultura da região.

Além disso, a Roda Acadêmica incluirá o projeto “Música Erudita e suas Fronteiras”, realizado em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A apresentação musical explorará as composições do célebre russo Dmitri Shostakovich, bem como versões eruditas de contemporâneos como Astor Piazolla e a dupla Lennon-Mccartney. As interpretações vibrantes ficarão a cargo do Trio de Violoncelos do MS.

Essa Roda Acadêmica não apenas celebra a trajetória literária de Jorge Antonio Siufi, mas também serve como um lembrete do poder duradouro da literatura e da arte em moldar e refletir uma identidade cultural única.

Serviço

Roda Acadêmico da ASL

“Jorge Antonio Siufi”

Dia 31 de agosto – Quinta-feira, às 19h30min

(Com os projetos “Música Erudita e suas Fronteiras”, com a

UFMS; e “Arte da Academia”, com a Confraria Sociartista)

Auditório da ASL, Rua 14 de Julho, nº 4653 (Altos do São Francisco)

Entrada franca, evento presencial

Com informações da Assessoria ASL