Onça e filhote são devolvidos ao habitat após ‘passeio’ por Ladário

Uma onça-pintada e um filhote foram resgatados após “passeio” pelo município de Ladário, distante 425 quilômetros da Capital. O filhote foi resgatado ainda durante a noite da última segunda-feira (29), enquanto a mãe foi encontrada somente na manhã de ontem (30). O filhote, primeiro a ser resgatado, é uma fêmea, de menos de um ano e 35 quilos. O felino estava no pátio de uma fábrica de gelo, na noite da segunda-feira.

De acordo com o site “Diário Corumbaense”, o chamado foi recebido pela Central de Operações do 3º Grupamento de Bombeiros de Corumbá, que relatou a presença de duas onças na fábrica de gelo.

Assim que a guarnição chegou ao estabelecimento, encontrou um dos animais escondido entre caixas térmicas. Ao constatarem que se tratava de um filhote, houve a suspeita que a mãe pudesse estar nas proximidades. No início da manhã desta terça-feira, os bombeiros foram informados que a onça adulta foi vista na rua Fernando Vieira, entre Conde de Azambuja e Riachuelo. Foi feito o isolamento de uma casa e uma creche próximas ao local e os militares recomendaram que os moradores não saíssem das residências até a captura do animal.

“Existe sempre um cuidado no contato com qualquer animal selvagem. Deve ser feito o isolamento do local pelo Corpo de Bombeiros Militar, para garantir a segurança de todos, bem como do próprio animal, no momento que ele se sente acuado”, explicou o tenente bombeiro Silvanei ao site local.

A força-tarefa, que envolveu também o Instituto Homem Pantaneiro e a Polícia Militar Ambiental, localizou a onça nos fundos de uma casa, próxima ao porto de Ladário. Os veterinários usaram dardo tranquilizante, constataram que ela estava bem e em seguida, de barco, a equipe levou a mamãe onça para a mesma região onde deixou o filhote, do outro lado do rio Paraguai e distante da área urbana de Ladário e de Corumbá.

Por Rafaela Alves – Jornal O Estado do MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram