Com recursos e articulação do senador Nelsinho Trad, Ponta Porã inaugura Parque Tecnológico Internacional

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) participou, nesta sexta-feira (13), em Ponta Porã, da inauguração do PTIn (Parque Tecnológico Internacional), empreendimento considerado estratégico para o desenvolvimento da fronteira. A obra foi viabilizada com US$ 25 milhões do Fonplata (Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata), recursos cuja autorização contou com articulação direta do parlamentar. “O primeiro recurso que liberei para Mato Grosso do Sul foi justamente para o Parque Tecnológico, uma solicitação feita pelo ex-prefeito Hélio Peluffo. Essa sequência positiva, quando o poder público experimenta, quem ganha é a população”, afirmou.

O senador Nelsinho conquistou também R$ 1,8 milhão em verbas federais para esse projeto inovador na região de fronteira, contribuindo para tirar a iniciativa do papel. Para ele, a entrega do parque representa novo momento para Ponta Porã e para Mato Grosso do Sul, especialmente pela ligação com o ambiente universitário e a formação de novos profissionais. “O que vimos aqui é coisa de gente grande, moderna, que encaixa com essa cidade, que rejuvenesceu com a vinda de várias universidades. Uma coisa encaixou na outra. Daqui para frente é aperfeiçoar e usar a principal ferramenta do nosso tempo, que é o conhecimento”, destacou.

O Parque Tecnológico Internacional de Ponta Porã é o primeiro do Centro-Oeste nesse modelo e deve impulsionar startups, projetos de tecnologia, empreendedorismo e cooperação internacional, fortalecendo o ambiente de inovação em Mato Grosso do Sul e ampliando oportunidades para jovens da região de fronteira.

Desde o início de seu mandato, o senador Nelsinho já destinou mais de R$ 61,6 milhões em investimentos federais para Ponta Porã, reforçando ações em áreas estratégicas como infraestrutura, educação e desenvolvimento econômico.

Agenda na fronteira

Ao lado do governador Eduardo Riedel (PP), o senador Nelsinho Trad também acompanhou série de entregas e anúncios voltados ao fortalecimento econômico e tecnológico da região. Durante a agenda em Ponta Porã, o senador participou também da entrega de obras na área da educação, incluindo a nova estrutura da Escola Estadual Professor Adir Teixeira de Oliveira e ampliações nas escolas estaduais Deputado Fernando Cláudio Capiberibe Saldanha e Professor José Edson Domingos dos Santos.

A programação incluiu ainda a entrega de 820 títulos de regularização fundiária para moradores do distrito de Nova Itamarati, garantindo segurança jurídica e reconhecimento da posse da terra para centenas de famílias.

Ao final da agenda, o senador ressaltou a importância do trabalho conjunto para que os investimentos cheguem à população. “Me sinto privilegiado de andar com o governador. A gente se sente realizado porque sabe que nosso esforço está chegando onde tem que chegar”, concluiu.