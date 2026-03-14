Homem é encontrado morto em banheiro de casa abandonada no Jardim Tijuca em Campo Grande

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na noite de sexta-feira (13) dentro do banheiro de uma casa abandonada no bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, moradores da região localizaram o corpo e acionaram a Polícia Militar. Quando a equipe chegou ao local, encontrou a vítima caída no interior do imóvel. O homem estava bastante magro, conforme registro policial.

Testemunhas relataram que ele era conhecido no bairro e seria usuário de drogas. Moradores também disseram que, dias antes, o homem teria caído de uma árvore e precisou ser socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A última vez que ele foi visto com vida, segundo relatos, foi na manhã do mesmo dia, em um comércio da região.

A Perícia da Polícia Civil esteve no local e informou que não havia sinais aparentes de agressão no corpo.

O caso foi registrado na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada) como morte por causa indeterminada e será investigado.