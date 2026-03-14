Menino é agredido com socos na cabeça enquanto brincava na rua na Vila Moreninha II

Um menino precisou ser levado para atendimento médico após ser agredido enquanto brincava na rua, na noite de sexta-feira (13), no bairro Vila Moreninha II, em Campo Grande. O autor das agressões seria outro menor, que fugiu após o ataque.
Conforme o boletim de ocorrência registrado pelo pai da vítima, a confusão começou quando o suspeito passou de bicicleta e acabou passando por cima do pé da criança. O menino reclamou da situação e, em seguida, foi agarrado pelo pescoço e atingido com socos na cabeça.
Após as agressões, o adolescente deixou o local. Devido aos ferimentos, a criança foi socorrida e encaminhada para a UPA Moreninha. O estado de saúde não foi informado.
A Polícia Militar foi acionada e conseguiu contato com a mãe do suspeito. Segundo o registro policial, a mulher estava ingerindo bebida alcoólica e se recusou a informar o paradeiro do filho.
O caso foi registrado na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada) como lesão corporal dolosa e segue em investigação.