Com presença do presidenciável do partido, Avante oficializa Lidio Lopes na presidência em MS

O deputado estadual Lidio Lopes assumiu oficialmente, neste sábado (16), a presidência estadual do Avante em Mato Grosso do Sul. A cerimônia de posse da nova diretoria ocorreu na Câmara Municipal de Campo Grande e reuniu lideranças políticas, filiados e integrantes da executiva nacional da sigla, entre eles o presidente nacional do partido, Luiz Tibé, e o pré-candidato do Avante à Presidência da República, Augusto Cury.

Durante o evento, Lidio afirmou que a sigla pretende crescer no Estado e construir uma chapa competitiva para as eleições de 2026. Segundo ele, o partido quer abrir espaço para novas lideranças e ampliar a representação política do Avante em Mato Grosso do Sul.

“O Avante vem de uma ascensão muito forte em nível nacional e não será diferente aqui no Mato Grosso do Sul. Nós vamos encampar todo esse projeto, levar esse nome com muita galhardia para o Estado e tenho certeza que vamos construir uma bela história”, afirmou.

O deputado também explicou que decidiu assumir o partido após aguardar definições do cenário político estadual e das possíveis federações partidárias. “Eu sempre trabalhei construindo chapas. Pegamos o PEN do nada e construímos um projeto no Mato Grosso do Sul. Depois virou Patriota e conseguimos eleger representantes. O Avante já caminhava conosco e agora queremos oportunizar para que pessoas que não teriam espaço em grandes siglas possam disputar eleições”, disse.

Segundo Lidio, a executiva estadual foi montada em curto prazo para cumprir os prazos internos da legenda. “Nós assumimos o partido uma semana antes do prazo de filiações. Tivemos que montar uma chapa muito rápida para apresentar à nacional e organizar toda a estrutura”, explicou.

Secretário-geral do Avante em Mato Grosso do Sul, Darci Caldo afirmou que o partido chega ao Estado com potencial de crescimento e possibilidade de ampliar bancada na Assembleia Legislativa. “É um nome que está acima de qualquer suspeita. O Avante tem chances de eleger candidatos e condições de fazer de dois a três deputados na bancada da Assembleia Legislativa. O Avante veio para marcar espaço aqui no nosso Estado”, declarou.

Durante entrevista coletiva, Augusto Cury defendeu uma política baseada em projetos e criticou o ambiente de polarização no país. “O que vale a pena é perceber que não há dois barcos, um da direita e outro da esquerda. Todos estamos em um barco só. Tem que ser um projeto que abarque 210 milhões de brasileiros”, afirmou.

O pré-candidato também criticou disputas pessoais na política nacional. “Eu quero mostrar uma nova forma de fazer política no Brasil. Reitero: 100% projetos e zero ataques pessoais. Erros têm que ser investigados e punidos, mas o Brasil precisa discutir coisas muito mais sérias”, disse.

Também foram empossados na diretoria estadual Cauã Gilberthy, como 1º vice-presidente estadual; Ramão Colman, 2º vice-presidente estadual; João Henrique, 3º vice-presidente estadual; Paulo da Silva, 1º tesoureiro; Gustavo da Luz, 2º tesoureiro; Jossika Motta, 1ª secretária; Marcos Alex, 2º secretário; e Darci Caldo, secretário-geral.

Por Sarah Chaves e Danielly Carvalho

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