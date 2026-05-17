Ataque a tiros em conveniência mata criança de 2 anos e deixa três feridos em Campo Grande

Quatro suspeitos foram presos após um ataque a tiros que terminou com a morte de uma crinaça de 2 anos na madrugada deste domingo (17), em frente à conveniência Prime II, no Jardim Noroeste, em Campo Grande. A mãe da criança, um adolescente de 16 anos e outro homem também foram baleados.

Segundo a polícia, uma mulher conduzia a motocicleta Honda Bros vermelha utilizada no atentado, enquanto o companheiro dela efetuava os disparos. Após o crime, os suspeitos fugiram e receberam apoio de ocupantes de uma Fiat Toro vinho.

Equipes da Força Tática do 9º Batalhão, ROTAC, Choque, CFP, 6ª Companhia Independente da Polícia Militar e Polícia Civil iniciaram buscas logo após o atentado e conseguiram localizar os quatro envolvidos.

Durante a ação, foram apreendidos uma pistola Taurus PT 140 Pro calibre .40, carregador, munições, celulares, R$ 440 em dinheiro, além dos veículos usados na fuga.

Conforme as investigações iniciais, o ataque ocorreu após uma briga dentro da conveniência, localizada na esquina das ruas Indianápolis e Barbacena. O alvo dos atiradores seria um homem que havia se envolvido na confusão momentos antes.

A criança estava acompanhada da mãe quando os disparos começaram e acabou atingida na cabeça. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

A mãe, um adolescente de 16 anos e outro homem também ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento médico.

O caso foi registrado como homicídio qualificado com emprego de arma de fogo de uso restrito, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação criminosa e desobediência. A ocorrência foi encaminhada para a Depac Cepol.