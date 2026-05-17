Filho de vereador é executado a tiros em Costa Rica; cunhado fica ferido

Gilson Ricardo Carvalho, de 37 anos, filho do vereador Claudomiro Martins Rosa, conhecido como “Cocó”, e da pré-candidata a deputada estadual Tânia Nogueira, foi morto a tiros na noite de sábado (16), em Costa Rica, a 375 quilômetros de Campo Grande. O cunhado dele também foi baleado e sobreviveu.
O crime aconteceu no bairro Sonho Meu 4. Conforme informações do site local MS Todo Dia, Gilson e o cunhado aguardavam um conhecido nos fundos da residência quando dois homens chegaram em uma motocicleta.
Um dos suspeitos desceu do veículo, entrou pela lateral do imóvel e foi até os fundos da casa, enquanto o comparsa aguardava na moto.
Ainda segundo o site, o atirador efetuou pelo menos cinco disparos. Gilson foi atingido no peito e próximo ao olho, na região do rosto. Mesmo ferido, ele correu para a cozinha da residência.
Já o cunhado da vítima foi baleado nas costas, próximo ao pulmão. Ele conseguiu correr e se trancar no banheiro da casa. No imóvel também estavam a mãe dele e uma bebê.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou Gilson para a Fundação Hospitalar de Costa Rica, mas ele chegou sem vida à unidade de saúde.
O cunhado baleado segue internado e o estado de saúde dele é considerado estável.
Equipes da Ronda Rural, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local para iniciar as investigações.
De acordo com informações da imprensa local, a execução pode ter ligação com facções criminosas, mas a motivação do crime ainda é apurada pela polícia.