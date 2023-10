Solenidade de outorga da “Medalha Tereza Cristina” ocorre na sexta-feira, na Câmara Municipal

Proposta pelo vereador Professor Riverton, iniciativa reconhece atuação de pessoas que colaboram para o desenvolvimento através do trabalho e pesquisa no campo

Mato Grosso do Sul tem na agropecuária um de seus principais pilares econômicos, impactando diretamente no desenvolvimento regional e nacional.

O Estado se evidencia em produção e exportação de vários produtos, como os florestais, proporcionando a Mato Grosso do Sul, o primeiro lugar no ranking nacional na exportação de eucalipto, girando US$ 1,5 bilhão com a celulose.

Já na pecuária, ocupa o terceiro lugar no ranking de produção de carne bovina, com 882,2 mil toneladas, segundo dados da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS).

Devido a relevância do setor é essencial reconhecer quem trabalha e pesquisa o desenvolvimento do agronegócio e para homenagear relevantes nomes do segmento, a Câmara Municipal de Grande, realiza na próxima sexta-feira (06) a solenidade de outorga da ‘Medalha Tereza Cristina de Liderança no Agronegócio’, cujo proponente é o vereador Professor Riverton (PSD). “A senadora Tereza Cristina é uma referência nacional e internacional devido sua atuação efetiva pelo desenvolvimento econômico do Brasil por meio do agronegócio. Essa homenagem é uma forma de agradecer por sua grandeza e entrega ao País, se estendendo aos homens e mulheres do campo, que dedicam suas vidas pelo fortalecimento do setor. Me sinto lisonjeado em poder prestar esse reconhecimento por meio desta líder, política e cidadã que tanto admiro”, relata o vereador.

A homenagem será concedida anualmente a líderes empresariais, pesquisadores e profissionais do agronegócio que se destacam pelo trabalho voltado ao crescimento e modernização do setor. De acordo com a senadora, a homenagem tem amplo valor para quem atua no campo. “Sinto-me muito honrada com essa homenagem, essa medalha de liderança no agronegócio. Quero agradecer primeiramente ao nosso vereador Professor Riverton, que tanto faz pela nossa cidade, e também à Câmara Municipal de Campo Grande. Quero dizer ainda que a liderança no agronegócio não é minha, é de todos que trabalham e produzem no Mato Grosso do Sul, produtores rurais, agricultores familiares, empreendedores, associações, gestores que apoiam o setor com políticas públicas corretas. É pela dedicação e competência de todos que o nosso Estado, que não é dos maiores em extensão, é hoje o quinto maior produtor de grãos do país. É isso que temos de comemorar e é nesse caminho que temos de preservar, sempre aplicando a ciência à agropecuária”, destaca a Tereza Cristina.

Sobre a homenageada – Senadora por Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina Corrêa da Costa é campo-grandense, casada, mãe e avó. Formada em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Viçosa (MG), retornou ao Estado logo após concluir a graduação. Administrou diversas propriedades rurais e geriu uma grande empresa do segmento em São Paulo. Na década de 1990 integrou a diretoria da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS).

Seguiu, em 2007 para a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Produção, Indústria, Comércio e Turismo de MS, onde permaneceu por sete anos. Seu trabalho ganhou notoriedade ao consolidar crescimento de cerca de 60% no salário médio do setor, devido a abertura de 172 mil novos postos de trabalho e 15 mil novas empresas no período.

Eleita em 2014 com mais de 75 mil votos, Tereza Cristina foi deputada federal por MS, presidindo a Frente Parlamentar do Agronegócio. Foi considerada uma das 10 melhores parlamentares do Brasil pelo Prêmio Congresso In Foco.

Ainda enquanto deputada federal, já em seu segundo mandato, assumiu em 2019 o desafio de ocupar o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, assegurando expressivos recordes para o País, tais como: mais de R$ 300 bilhões em créditos, dos quais, R$ 60 bilhões destinados aos pequenos produtores, registrando maior volume da história. Seu trabalho rendeu ampla confiança da população sul-mato-grossense que em 2022 a elegeu senadora com mais de 829 mil votos.

A solenidade de entrega da ‘Medalha Tereza Cristina de Liderança no Agronegócio’ ocorre na sexta-feira, 06 de outubro de 2023, às 19h na câmara Municipal de Campo Grande.

Com informações da ASCOM.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: