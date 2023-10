Jogos da Terceira Idade terminam e movimentam cerca de R$ 1,5 milhão em Três Lagoas

Chegou ao fim, na terça-feira (03 de outubro), os Jogos da Melhor Idade – etapa Três Lagoas, modalidades de bocha e vôlei adaptado. A premiação aconteceu no espaço Arena Mix.

A competição é promovida pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (FUNDESPORTE), em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL).

Durante uma semana, o Município recebeu 800 pessoas envolvidas nos Jogos, entre membros das delegações, organização, arbitragem, além dos 750 atletas participantes.

Juntos, eles injetaram na economia local cerca de R$1,5 milhão, valores referentes somente com a hospedagem e alimentação, pois eles ocuparam 13 hotéis da rede hoteleira três-lagoense e todos os itens da alimentação fornecida para os esportistas foram comprados nos supermercados da cidade. Esse valor é ainda maior, já que não inclui os gastos dos atletas no comércio, transporte e lazer no Município.

A diretora de Gestão de Políticas de Formação Esportiva da Fundesporte, Karina Luiz Pereira Quaini agradeceu Três Lagoas pela recepção e a parceria da Sejuvel que não mediu esforços para a realização do torneio.

Competição

Foram disputadas as modalidades de bocha categorias 60 + e 70+ masculina e feminina, e vôlei adaptado as categorias 50+, 60+ e 70+ masculina e feminina. Além do Miss e Mister, categoria 50+,60+ e 70+.

Três Lagoas fechou a competição com duas medalhas de prata, uma no bocha masculino, dupla categoria 60+ com a Manoel Moura de Andrade Filho e Carmino Lozano.

As meninas da melhor idade, categoria 60+ perderam para as atuais tricampeãs de Campo Grande e ficaram com o vice-campeonato no vôlei adaptado. Elyane Viana de Freitas, também foi destaque garantindo a 3ª colocação no Miss 60+.

Em nome do Prefeito, que não esteve presente, pois cumpria agenda em Campo Grande, o secretário da pasta, Rialino Medeiros, enalteceu a relevância da competição que transforma a vida dos atletas, estimulando a saúde física e mental. “ Foi um prazer e uma honra receber todos vocês, espero que voltem em outras oportunidades. É muito satisfatório pode sediar uma competição tão relevante para sociedade. Este é o papel da nossa Secretaria e o comprometimento que o Guerreiro faz questão de transparecer na sua Administração” finalizou o Rialino.

Fotos: Divulgação

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas

