Com partidos neutros, Adriane e Rose adotam estratégias opostas em alianças no 2º turno

Com menos de 20 dias para o segundo turno das Eleições Municipais 2024 que ocorrem em Campo Grande em 27 de outubro, Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União Brasil) têm pouco tempo de campanha e o momento é de buscar aliados que agreguem na candidatura.

A senadora, Tereza Cristina afirmou que irá conversar com todo mundo. “A política, é a arte de construir, de dialogar. Aí depois nós vamos dizer qual vai ser a estrutura, o que é que nós estamos pensando aí para o segundo turno”, explicou.

Ao Jornal o Estado, equipe da prefeita adiantou que alianças seriam articuladas pelo PP, mas reiterou que todos aqueles que queiram somar ‘em favor de Campo Grande serão bem-vindos’. Adriane Lopes conversou pela manhã com o deputado estadual Gerson Claro (PP) e afirmou que já procurou o governador Eduardo Riedel (PSDB).

O PSDB teve candidato próprio no primeiro turno das eleições, Beto Pereira, que com apoio de Eduardo Ridel, foi o terceiro colocado nas votações, conforme apuração do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), com mais de 115 mil votos.

E é exatamente o apoio que Adriane Lopes procura, já pensando no impacto que terá no segundo turno. “Estive com a senadora Tereza Cristina, estive ontem com o governador porque quem quer apoio tem que ir atrás e foi o que eu fiz”.

A prefeita destacou que buscou conversar com o governador Eduardo Riedel, assim como fez com o ex-presidente Jair Bolsonaro em tratativas em Brasília, ainda no primeiro turno, antes de ser ‘trocada’ por Beto Pereira. “Foi o que eu fiz, procurando o governador, o qual e também participei da reeleição e o partido dele teve candidato, mas o como o candidato não veio para o segundo turno, a gente tem que buscar as parcerias de quem puder nos ajudar a trabalhar por Campo Grande”, apontou Adriane Lopes.

“Toda prefeita de Capital tem que ter o apoio do Governo do Estado, independente do período eleitoral, e a maior cidade do estado, tem 1 terço da população, independente de quem está a frente da gestão essa interlocução e integração para fazer a cidade avançar é muito importante”, concluiu a prefeita Adriane Lopes.

Já Rose Modesto, que tem ampla experiências em eleções, já tendo sido vereadora, deputada federal e vice governadora, não tem se mostrado interessada em buscar alianças ou qual o peso isso pode agredar a campanha para o segundo turno. “A minha maior aliança é com o povo”.

Fala da candidata dita logo após o resultado do primeiro turno, foi ratificada ao Jornal O Estado. “Vou continuar tocando como fiz no primeiro turno, caminhando com o apoio da população. Hoje mais do que se preocupar em trazer partidos, quero dialogar com o eleitor. Vamos dialogar com os eleitores de todos os candidatos, mostrando que temos o melhor projeto para Campo Grande. Eu represento a oportunidade de mudança para aqueles que não concordam com essa administração, que não concordam com a forma que a saúde é feita, que não concordam com o transporte público que está sendo colocado a nossa disposição, que não concordam com a falta de vaga na educação pública. “.

Posicionamentos

MDB

Um dos primeiros a emitir nota, o diretório estadual do MDB (Movimento Democrático Brasileiro), declarou neutralidade no segundo turno.

“O Diretório do MDB Estadual de Mato Grosso do Sul, através de sua comissão executiva, após ouvir as manifestações de seus membros, do ex- Governador André Puccinelli, dos deputados estaduais presentes, do presidente do diretório municipal de Campo Grande e dos vereadores do Partido na capital, torna público que por maioria absoluta, DELIBERARAM PELA NEUTRALIDADE do Partido no segundo turno das eleições municipais de Campo Grande, liberando os seus membros para tomarem as decisões individuais, que melhor lhe

aprouverem”.

DC

O Partido Democracia Cristã, se colocou ao lado de Rose Modesto. “Defendemos a construção de uma cidade mais inclusiva para crianças e jovens, uma cidade mais humana para a população, mais saúde, educação de qualidade, mais empregos e geração de renda, com este propósito e após análise decidimos apoiar a candidatura de Rose Modesto, pois entendemos que suas propostas é a que mais se aproxima das convicções do DC 27, colocamos à disposição para colaborar em sua campanha”.

NOVO

Após desentendimento no partido, o candidato da legenda, o advogado Beto Figueiró pediu a dissolução da municipal e está aguardando resolução para se posicionar sobre o segundo turno.

PT

O partido tem reunião marcada para esta quinta-feira (10). Segundo o deputado Pedro Kemp, o partido ainda não foi procurado por nenhuma legenda.

PSDB

Conforme adiantado em reunião entre o diretório municipal e vereadores eleitos, o partido decidiu manter neutralidade no pleito, mas os partidários foram liberados para apoios.

PSD

O partido que caminhou na campanha ao lado de Beto Pereira, pela federação com o PSDB, deliberou pela neutralidade. “Ficam todos os seus membros liberados para tomarem suas decisões individuais referente ao apoio no segundo turno do pleito eleitoral em Campo Grande”.

