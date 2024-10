Confira o que abre e fecha no feriado do ‘Saco Cheio’ em Campo Grande

A semana mais esperada pelos Campo-grandenses chegou. A maioria das pessoas aproveitam o feriado prolongado para descansar. A folga começa no dia 11, sexta-feira, com a celebração da Divisão do Estado, e da padroeira Nossa Senhora Aparecida (12), se estendendo até o domingo (13). Por isso, confira o que abre e fecha em Campo Grande.

Segundo a Amas (Associação Sul-mato-grossense de Supermercados), as unidades de Campo Grande funcionam normalmente durante o feriadão, conforme o horário de atendimento de cada estabelecimento. Nas demais cidades devem observar as especificações legais do município, ou região.

O Pátio Central funcionará das 9h às 16h nos feriados. Já o Shopping Campo Grande funcionará normalmente das 10h às 22h durante os feriados; o Shopping Bosque dos Ipês e Norte Sul também mantém o funcionamento das 10h às 22h.

O comércio de Campo Grande funciona normalmente, conforme o acordo com o estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho celebrada entre o Sindivarejo Campo Grande, filiado à Fecomércio-MS, e o Sindicato dos Empregados no Comércio, desde que observadas algumas regras.

Segundo a Febrabran (Federação Brasileira dos Bancos), baseada na Resolução nº 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, nos dias 11 e 12 as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no recesso.

A Casa da Saúde não terá atendimento ao público na sexta (11), e só retorna atendimento na segunda-feira (14). No dia 11 e 12 as frotas do transporte coletivo operarão com plano de domingos e feriados.

No Detran não haverá atendimento ao público nas agências de todo Estado na sexta-feira (11), atendimento volta ao normal na segunda-feira (10). No feriado, 11 e 12 de outubro, as delegacias de áreas e as especializadas fecham e ficam abertas as plantonistas (24 horas), sendo: 4ªDP, Depac Centro, Depac Cepol e 1ª Deam.

Por Thays Schneider

