IBGE incluirá gastos com apostas online na pesquisa de orçamentos familiares 2024/2025

A crescente popularidade das plataformas de apostas online no Brasil, conhecidas como “bets”, será alvo de análise detalhada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na próxima edição da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2024/2025. A coleta de dados terá início em 5 de novembro e incluirá, pela primeira vez, os gastos dos brasileiros com esses jogos, que se tornaram um fenômeno recente no país.

Embora a POF já considerasse jogos de azar, como as loterias oficiais, em sua última edição (2017/2018), as plataformas de apostas online ainda não haviam chegado ao mercado brasileiro naquela época. Com o impacto crescente dessas plataformas na economia nacional, o IBGE reconhece a necessidade de mapear os gastos com apostas online para refletir essa nova realidade no comportamento de consumo das famílias brasileiras.

Além de medir os gastos com as bets, a edição 2024/2025 da POF trará uma novidade: um módulo inédito sobre o uso do tempo pelos brasileiros. Essa inclusão permitirá ao IBGE obter uma visão mais completa das atividades diárias da população, além das tradicionais análises financeiras.

A POF, realizada desde 1970, é uma ferramenta essencial para entender a cesta de consumo dos brasileiros e atualizar a lista de produtos e serviços que compõem o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação no Brasil. Através de questionários detalhados, o IBGE identifica como as famílias distribuem seu orçamento em categorias como alimentação, vestuário, transporte, medicamentos e agora, apostas online.

Essa pesquisa não apenas capta a estrutura de gastos das famílias, mas também analisa os rendimentos e as variações patrimoniais. Ela oferece um retrato abrangente das condições de vida da população, servindo como base para políticas públicas e ajustes econômicos. Adicionalmente, o IBGE coleta dados sobre a autoavaliação subjetiva das famílias em relação à qualidade de vida, fornecendo uma visão mais humanizada das condições sociais no Brasil.

A inclusão das apostas online na POF reflete a crescente relevância desse setor no cenário econômico brasileiro. Plataformas de apostas movimentam bilhões de reais e, recentemente, o Banco Central apontou que apenas em um mês, beneficiários do programa Bolsa Família gastaram mais de R$ 3 milhões em apostas. Com a medição oficial desses gastos, o IBGE pretende lançar luz sobre a magnitude do impacto dessas plataformas no orçamento das famílias brasileiras, uma questão que pode influenciar tanto a regulação quanto a conscientização sobre os riscos do jogo.

