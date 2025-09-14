Com futuro partidário incerto, vereadores tucanos tentam garantir espaço em 2026

Impedidos de disputar a eleição sem perder o mandato, caso acompanhem o governador Eduardo Riedel ao PP ou o ex-governador Reinaldo Azambuja ao PL, os vereadores do PSDB ainda buscam formas de manter influência no processo eleitoral de 2026. Uma candidatura pela própria sigla, no entanto, tornou-se bastante complicada diante do novo cenário em que o partido se encontra.

Os vereadores Victor Rocha, Flávio Cabo Almi e Silvio Pitu, que são pré-candidatos a deputado estadual e o Professor Juari como pré candidato a federal, estariam sendo cotados para fortalecer a chapa do PSDB na disputa por cadeiras na Assembleia Legislativa em 2026. A estratégia ventilada nos bastidores seria aproveitar o desempenho expressivo dos vereadores nas urnas de Campo Grande para impulsionar a votação da legenda no pleito estadual.

Diante das especulações de que seus nomes seriam utilizados como “escada” para alavancar a reeleição de deputados estaduais do partido, os vereadores tucanos se manifestaram sobre o assunto.

Victor Rocha argumentou que eleições são decididas nas urnas e que ninguém pode prever o resultado com base em votações anteriores.

“Quando se pensa numa eleição, não é porque você teve uma boa votação anteriormente que isso vai se repetir. A eleição se ganha na urna. Essa história de ‘escada’, sinceramente, não consigo enxergar dessa forma. Fomos eleitos para quatro anos de mandato como vereadores. Se no ano que vem entendermos que temos condição de disputar uma vaga na Assembleia, vamos disputar”, afirmou.

Flávio Cabo Almi também rejeitou o termo “escada” e reforçou que qualquer candidatura futura passará pela vontade do eleitor.

“Primeiro, não estou discutindo eleição de 2026. Estou focado no mandato que estou exercendo e nas propostas que temos para Campo Grande. Se lá na frente o povo quiser que a gente dispute uma vaga como deputado, vamos ouvir e decidir. Agora, eu jamais usaria esse termo ‘escada’. A soberba precede a queda. Humildade cabe em qualquer lugar. Se alguém está jogando politicamente, tudo bem, é do jogo. Mas nós vamos encarar com os pés no chão”, declarou.

Já o vereador Silvio Pitu, adotou um tom mais institucional e destacou que o foco do PSDB, no momento, está na construção de chapas competitivas, tanto para a disputa estadual quanto federal.

“Essa ideia de que os vereadores seriam usados como ‘escada’ não reflete o entendimento do partido. Nosso objetivo é montar duas chapas fortes para as próximas eleições. Estamos compondo a nova diretoria estadual, com participação de vereadores, e também a executiva municipal. O momento agora é de união, de reconstrução, e de preparar o partido para ser competitivo em 2026”, explicou.

