Motociclista morre após perder controle do veículo na MS-306, próximo à Cassilândia

Homem realizou ultrapassagem em caminhão e testemunhas informaram à polícia que o motociclista seguia deitado de bruços sobre o veículo
Na tarde do último sábado (13), um moticlcista identificado como Marcos Vinícius, de 30 anos, morreu após perder o controle do veículo na MS-306, área rural de Cassilândia.Segundo o boletim de ocorrência, Marcos seguia na moto, uma Honda Titan e realizou a ultrapassagem de uma carreta Scania.
No local, testemunhas informaram à polícia que o motociclista seguia deitado de bruços sobre o veículo e em alta velocidade no sentido sul/norte da rodovia. Ele teria começado a oscilar após realizar a manobra.
O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. A perícia e equipes da Delegacia de Cassilândia estiveram no local.
