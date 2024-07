Com R$ 100 mil de emendas do deputado Gerson Claro, escolas de Maracaju recebem novas brinquedotecas

A escola municipal Maurícia Paré Gomes e o Centro Integrado de Educação Infantil São Benedito, no município de Maracaju, inauguraram na última semana as novas brinquedotecas adquiridas através de emenda parlamentar designada pelo presidente da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), deputado Gerson Claro.

Ao todo, foram destinados R$ 100 mil para a construção das brinquedotecas e compra de brinquedos novos para as duas escolas. A entrega foi acompanhada do prefeito de Maracaju, Marcos Calderan, e da secretária de educação do município, Carolina Lima Ferreira.

“Tivemos a honra de entregar duas novas brinquedotecas, uma na CIEI São Benedito e outra na E. M Maurícia Paré Gomes. Isso só foi possível porque tivemos a parceria do deputado Gerson Claro. Somos muito gratos por essas emendas oportunizando nossas crianças a desenvolverem suas habilidades através da brincadeira”, destacou a Carolina.

Para Mariene da Silva Dionisio a gestora escolar da CIEI São Benedito, que conta com 330 alunos, a nova brinquedoteca contribui de forma lúdica para as principais etapas da educação infantil.

“A brinquedoteca é um importante material didático para as crianças e faz parte da educação básica, principal alicerce educacional. Era algo há muito tempo aguardado pelas crianças, que agora contarão com um novo parque de brinquedos educativos, novas brincadeiras, tudo isso como forma de estimulo à educação das crianças”, explicou a gestora.

“Acredito que investir na educação e no desenvolvimento lúdico das crianças é um passo fundamental para o seu crescimento. Ver a alegria nos rostos dos alunos e saber que contribuímos para um ambiente mais estimulante e educativo é recompensador.”, destacou o deputado Gerson Claro.

Destinação de emendas

No dia 25 de junho, o presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro, destinou mais de R$ 1,8 milhão (R$ 1.835.000,00) para saúde, valor que corresponde a 61% da cota de R$ 3 milhões que cada deputado pode alocar em recursos por meio de emendas parlamentares.

A liberação teve participação do governador Eduardo Riedel esteve na Assembleia Legislativa para assinar a liberação de R$ 72 milhões que atenderão os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Entre as entidades atendidas com as emendas de Gerson estão as instituições mantenedoras dos hospitais de Fátima do Sul (Sociedade Integrada de Assistência Social); Anaurilândia (Hospital Sagrado Coração de Jesus ) e de Jardim (Hospital Marechal Rondon).