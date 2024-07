Com semáforo desligado, motociclista fica em estado grave após acidente na Rui Barbosa

Cruzamento com a Rua Dolor Ferreira de Andrade está sem sinalização desde cedo

Um motociclista, de aproximadamente 50 anos, foi socorrido em estado gravíssimo na manhã desta terça-feira (9), após se envolver em um acidente de trânsito com um veículo Renault Logan, no cruzamento das ruas Rui Barbosa com Dolor Ferreira de Andrade, no bairro São Francisco, em Campo Grande.

O semáforo existente no cruzamento está desligado desde o início desta manhã e a suspeita é de que possa ter contribuído para a colisão entre os veículos.

Segundo informações apuradas, o motociclista seguia pela Rua Rui Barbosa em alta velocidade e não parou no cruzamento, atingindo a porta traseira esquerda do carro, que seguia pela Rua Dolor Ferreira de Andrade e também avançou no cruzamento.

Com o forte impacto, a vítima foi arremessada por alguns metros. O motociclista foi socorrido consciente, no entanto, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizaram manobras de reanimação ainda no local e conseguiram reverter o quadro.

Conforme a equipe de resgate, o estado de saúde da vítima é considerado gravíssimo diante de uma lesão sofrida no pescoço, fratura exposta na perna e outros traumas pelo corpo. Ele foi encaminhado as pressas para o hospital Santa Casa da Capital.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve pelo local para o registro da ocorrência.