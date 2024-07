Aliança na prefeitura da Capital deve derrubar pré-candidaturas próprias do PL

A aliança entre o PSDB e o PL deve mudar o cenário político nas eleições municipais em vários municípios de Mato Grosso do Sul. Antes, com o comando do deputado federal Marcos Pollon (PL), a sigla projetava ter cerca de 40 candidaturas. No entanto, após aliança costurada com a Executiva nacional, o partido deverá mudar os planos.

Para roubar o apoio do ex-presidente Bolsonaro(PL) o presidente estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja, ofereceu aliança em 37 prefeituras e outros atrativos. A aliança teve como resultado, imediato, a troca de comando no MS e deverá refletir nas pré-candidaturas do PL em todo o Estado.

O novo presidente do PL-MS, Tenente Portela, ficou com a missão de organizar o novo cenário e já iniciou o diálogo com a cúpula tucana. No momento, a única pré-candidatura confirmada pelo PL, é em Dourados, com a pré-candidatura de Gianni Nogueira (PL), esposa do deputado federal Rodolfo Nogueira. Apesar de ainda estar de pé, a possibilidade da aliança com o PSDB se estender para o segundo maior colégio eleitoral, não é impossível.

Por Daniela Lacerda

