Com aval de Bolsonaro, Coronel David assume PL em Campo Grande

O deputado estadual Coronel David (PL) assumiu oficialmente a presidência da Executiva Municipal do Partido Liberal (PL) em Campo Grande. O convite partiu do presidente estadual da legenda, Tenente Portela, com o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro. A mudança tem como objetivo fortalecer o partido na capital e preparar o terreno para as eleições de 2026.​

Em suas primeiras ações à frente do diretório municipal, Coronel David convidou no último dia (24) os três vereadores do PL na Câmara de Campo Grande — Ana Portela, André Salineiro e Rafael Tavares — para integrarem a nova executiva do partido. Segundo o deputado, o objetivo é buscar a união e o fortalecimento do partido na capital. “Fiquei feliz que eles aceitaram o convite. Vamos buscar mais filiados, fortalecer o partido e alinhar com os objetivos do PL para as eleições do próximo ano”, declarou. ​

O deputado já foi candidato à prefeitura de Campo Grande e é apontado como um dos nomes da direita para disputar o cargo na próxima eleição, quando a atual prefeita Adriane Lopes (PP) não poderá concorrer. ​

O vereador Rafaela Tavares (PL), líder da bancada na Câmara Municipal, também comentou a nova composição do diretório municipal do PL. “O Coronel Davi vai presidir o PL municipal e nós recebemos a missão de ajudá-lo na construção da juventude do PL”. Tavares afirmou ainda que a direita está unida para as eleições de 2026.​

Por Brunna Paula

