Campo Grande decreta emergência na saúde e amplia vacinação contra gripe para todos os públicos

A Prefeitura de Campo Grande, por meio do COE (Centro de Operações de Emergência) para Doenças Respiratórias e Arboviroses, realizou uma reunião neste sábado (26), em função do aumento expressivo no número de atendimentos nas unidades de saúde, relacionados a síndromes respiratórias e outras doenças sazonais. Além de decretar Situação de Emergência pelos próximos 90 dias, o município vai ampliar a vacinação para todos os públicos a partir deste domingo (27), em específico na igreja evangélica Universal do Reino de Deus. Já nas unidades de saúde, a vacinação estará disponível a partir desta segunda-feira (28).

“Nós vamos decretar uma situação de emergência por conta do aumento dos casos, da situação epidemiológica, da falta de leitos disponíveis. A partir do decreto de situação de emergência, várias outras medidas poderão ser tomadas no âmbito ético e legal que vai, sobretudo, garantir um melhor atendimento à população”, explicou a secretária municipal de Saúde Pública, Rosana Leite.

Segundo a secretária, o aumento dos casos de síndrome respiratória é o que tem causado não só uma superlotação dos pontos de atendimento, das UPAs, mas também da rede hospitalar. “Hoje nós não temos mais leitos disponíveis na nossa capital para a internação de crianças com síndrome respiratória. E o aumento de casos que, conforme o boletim da Fiocruz, o InfoGripe, tem mostrado que Campo Grande e Mato Grosso do Sul vêm nesse aumento sustentado e a tendência é que nas próximas 4 a 6 semanas continue a ter esse aumento. Ou seja, essa circulação do vírus é muito grande”, alertou.

Leite confirmou ainda a baixa adesão à vacina contra gripe na Capital. “Nós começamos a vacina da influência há mais de um mês e, infelizmente, nós vacinamos apenas um terço da população que poderia ser vacinada”, assegurou.

Sete medidas emergenciais

1- Decreto de Situação de Emergência por 90 dias;

2- Instituir o Plano de Contingência de atendimento Pediátrico: PAI Referência a Casos Graves, 02 UPAS atendimento

pediátrico 24h, Transferências entre UPAS, referenciamento de casos a outras UPAS;

3-Instituição das contramedidas referentes: RH, insumos e medicamentos e reestruturação física necessária;

4-Cooperação Técnica e Financeira da Secretaria de Estado de Saúde e Ministério da Saúde;

5- Cooperação da Sociedade e meios de Comunicação;

6- Comunicação ampla: prevenção e tratamento; medidas instituídas desde o dia 02 de abril de 2025;

7-Ampliar a toda população a vacinação da Influenza.

Suspensão das aulas

Com mais de 70 mortes por síndrome respiratória na Capital, sendo quatro de crianças com menos de 4 anos, a suspensão das aulas já está sendo estudada pela Sesau como uma possibilidade futura, em especial, se os casos entre os menores continuarem aumentando. “No momento não há essa necessidade, mas o mais importante, toda criança abaixo de seis meses não saia muito de casa, evite aglomeração, evite grandes visitas, porque esses bebês, o sistema imunológico deles é muito frágil ainda, ainda está em formação. Infelizmente, nós temos visto uma mudança de cultura e a população leva as crianças em locais, shoppings, supermercados, recém-nascidos e isso é muito preocupante por nossa parte”, disse Rosana.

Por Carol Chaves e Rafaela Alves

