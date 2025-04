Riedel garante não ter intenção de sair do PSDB em 2025

Governador disse que deve ficar no partido pelo menos até março de 2026

“Tenho até abril do ano que vem para decidir. Dia 29 é um degrau, depois vão ter outros”. Disse governador Eduardo Riedel (PSDB) sinalizando que, pelo menos por enquanto continuará no PSDB. Esta foi a primeira vez que Rele se manifestou sobre todo o processo que envolve o partido dos Tucanos. Na manhã desta sexta-feira, durante agenda na Capital, o governador falou sobre as tratativas do partido e sinalizou possibilidade de permanência.

Riedel voltou a pontuar que o primeiro degrau é o do dia 29, quando o partido definirá a união com o Podemos. Após isso, outro, que seria a discussão de uma federação com o Republicanos. Indagado sobre a incorporação que impediria a saída de 256 vereadores e da possibilidade de continuar cuidando do partido, Riedel sinalizou que pode permanecer. O governador ressaltou que o momento é de discutir estratégia partidária olhando o conjunto de partidos aliados nesta frente política.

Os tucanos marcaram a reunião de sua Executiva para terça-feira (29), às 10h, em Brasília, e um congresso nacional deve ocorrer em junho. O PSDB deve aprovar uma fusão com o Podemos para formar um novo partido com 28 deputados federais e 7 senadores. “Eu não estou preocupado em sair no dia 1“, porque não vou sair do partido”, declarou. O nome do partido deve ser inicialmente Podemos/PSDB, mas não está descartada a possibilidade da agremiação ser rebatizada como Moderados ou Independentes.

“Apesar de poder ter a liberdade de sair do partido dentro de 30 dias, devo aguardar até a janela do ano Eleitoral para definir se continuo na sigla”. “No momento, nosso entendimento é permanecer no Podemos e continuar nosso trabalho por todos os sul-mato-grossenses”. Afirmou o deputado estadual Professor Rinaldo (Podemos). Rinaldo acrescentou entender “que a fusão entre Podemos e PSDB abriria caminho para uma força política significativa”. “Nós do Podemos temos grande representação significativa no Senado, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em nossa capital e em outras cidades”, pontuou.

“Para nós o mais importante é o fortalecimento dos agentes políticos que detém as mesmas bandeiras e objetivos que nós, que é atender as necessidades da população sul-mato-grossense, sempre buscando a justiça, a dignidade, o desenvolvimento e melhores condições de vida da nossa gente, impulsionando nosso estado à prosperidade” concluiu o parlamentar.

Se acontecer a incorporação do Podemos pelo PSDB os deputados do tucano só poderão deixar o partido na janela do ano que vem. Já os 256 vereadores do PSDB não terão janela e precisarão continuar no partido até a janela de 2028. Os vereadores de Campo Grande, por exemplo, que pretendem disputar a eleição do próximo ano, terão que concorrer pelo PSDB.

