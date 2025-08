Com atuação de Gerson Claro, Governo entrega pavimentação da rodovia Adão Claro em Sidrolândia

Obra histórica homenageia pai do deputado e fortalece integração logística entre assentamentos e grandes centros

O deputado estadual Gerson Claro (PP), presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, participou nesta sexta-feira (1) da solenidade de entrega da pavimentação da Rodovia Municipal Adão Claro, em Sidrolândia. A obra, fruto de parceria entre o parlamentar e o Governo do Estado, recebeu investimento de R$ 48,7 milhões e vai transformar a realidade de centenas de famílias da zona rural.

Com 25,1 quilômetros de extensão, a estrada liga as rodovias MS-162 e MS-455, beneficiando diretamente os assentamentos Capão Bonito I, II, III e São Pedro. A nova rodovia leva o nome do pai do deputado Gerson Claro – o senhor Adão Claro, símbolo de simplicidade e trabalho na região, onde criou a família e deixou um legado de dedicação à comunidade.

“Talvez eu vá ter poucas oportunidades, como deputado, de viver um momento como esse. Um momento que homenageia o meu pai. Um homem simples, mas que deixou sua marca por meio do trabalho, das amizades, do respeito. O que fica da nossa história é o que a gente deixa para os outros — e meu pai deixou muito amor, união e dignidade”, disse Gerson Claro, emocionado.

Além de representar um gesto de respeito à história da família Claro e aos pioneiros do campo sul-mato-grossense, a obra tem caráter estratégico para o desenvolvimento regional. A pavimentação viabiliza um novo eixo logístico entre Maracaju, Campo Grande e o Distrito de Anhanduí (BR-163), ampliando a conexão com polos produtivos e melhorando o escoamento da produção agrícola.

“Todo investimento só tem sentido quando ele muda a vida das pessoas. Então, você melhorar a infraestrutura, criar condições para que a economia gire e a gente melhore a vida das pessoas, faz sentido se tiver isso. Aqui, além da infraestrutura para a economia, é a mudança da vida das pessoas. Uma pessoa que ficava doente aqui numa época de chuva, às vezes corria risco de morrer porque não chegava na cidade — e essa realidade mudou. Hoje, com dez minutos, está se chegando na cidade, o carro está preservado e vidas estão sendo salvas”, afirmou o deputado.

A entrega da estrada faz parte de um pacote de investimentos liderados pelo Governo do Estado com apoio da Assembleia Legislativa. Gerson Claro tem atuado diretamente para destravar projetos estratégicos para Sidrolândia e toda a região centro-sul, como a pavimentação da MS-258, a ligação da nova rodovia com a Estrada da Gameleira (já em planejamento) e a construção de uma ponte sobre o Córrego Memória.

“O Gerson conduz uma Casa que é, sem dúvidas, a mais importante do Estado para que a gente possa dar sequência àquilo que o Reinaldo começou, àquilo que as pessoas querem no Mato Grosso do Sul. Nosso plano é simples: fazer uma gestão responsável para entregar às pessoas o que elas precisam. E esse asfalto está aqui porque a gente acredita nisso. Caminhamos com seriedade, responsabilidade e capacidade de investimento para transformar realidades em todas as regiões do Estado”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Sidrolândia é o município com maior número de assentamentos do Brasil e vem se consolidando como polo de produção agropecuária do Estado, sendo responsável por quase 30% dos abates de frango em Mato Grosso do Sul, além de forte presença na produção de grãos, leite, frutas e hortaliças. As melhorias na malha viária rural fortalecem esse perfil produtivo, ao mesmo tempo em que garantem mais dignidade, segurança e desenvolvimento para quem vive no campo.

A cerimônia de descerramento do totem da Rodovia Adão Claro reuniu moradores, lideranças políticas, representantes de assentamentos e familiares do homenageado. O evento foi marcado por emoção, reconhecimento e reafirmação do compromisso com uma agenda de desenvolvimento que valoriza as pessoas e o interior de Mato Grosso do Sul.

