Homem é preso em ônibus com mais de 2 kg de skunk escondidos em fundo falso de mala em Corumbá

Suspeito chamou atenção da PM durante fiscalização na fronteira e foi levado à delegacia por tráfico de drogas

Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira (1º) após ser flagrado com drogas escondidas em uma mala durante uma viagem de ônibus em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A prisão aconteceu durante uma abordagem feita por policiais da Força Tática nas proximidades do Posto Fiscal Lampião Aceso.

O ônibus em que ele viajava fazia o trajeto entre Corumbá e Campo Grande. Durante a fiscalização, o comportamento do passageiro chamou a atenção da equipe, que decidiu conversar com ele. Ao ser questionado, o homem deu informações diferentes sobre a quantidade de bagagens que estava levando.

Com ajuda do motorista, os policiais localizaram uma segunda mala registrada com o nome do mesmo passageiro. Dentro dela, foi encontrado um compartimento escondido onde havia pouco mais de dois quilos de skunk — um tipo mais forte de maconha. Além disso, uma pequena quantidade de pó semelhante à cocaína foi achada na carteira do homem.

Ele foi levado para a delegacia de Corumbá, onde o caso foi registrado.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram