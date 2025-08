Moto furtada na Capital é recuperada, mas suspeito segue foragido

Veículo havia sido levado na noite da última quinta-feira (31); ninguém foi preso até o momento



Uma motocicleta furtada na noite de quinta-feira (31) em Campo Grande foi localizada nesta sexta-feira (1º) por equipes da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv). O veículo, uma Honda CG 160 Fan de cor vermelha, estava estacionado em via pública no bairro Jardim Centro-Oeste.

A moto foi devolvida ao dono. Segundo a polícia, o suspeito de cometer o furto já foi identificado, mas não foi encontrado durante buscas nos endereços que costuma frequentar, o que impediu a prisão em flagrante.

As investigações continuam para que o homem possa ser ouvido e o caso, concluído.

