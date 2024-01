Com apoio de Lula, PT terá consenso para definir Camila Jara à prefeitura

O Partido dos Trabalhadores realizou nesse sábado (23) a sua Plenária na Câmara Municipal de Campo Grande. Entre os pontos a serem abordados estava a expectativa para a definição do nome oficial das pré-candidatas à disputa da Prefeitura da Capital.

Ao final do evento não houve consenso e continuam valendo os quatro nomes colocados para essa disputa, da deputada federal, Camila Jara, da advogada Giselle Marques, das professoras, Eugênia Portela de Siqueira Bartolina (Bartô) Ramalho Catanante. Ambas candidatas ressaltam que Camila Jara tem o respaldo das lideranças políticas do partido.

A deputada Camila Jara explicou que ficou entendido que é necessário um projeto de várias vozes para Campo Grande e garante não existir animosidade entre as pré-candidatas. “Nunca houve animosidade. A gente entende que precisa ter um movimento para Campo Grande, que escute as pessoas, que saia para as ruas e a vontade das quatro foi suprida através da criação [desse movimento}. A deputada disse ainda em tom de brincadeira que o possível nome será anunciado pelo presidente Lula”.

A advogada Giselle Marques explica que o nome será definido em breve, houve uma definição entre as partes. “Pelo estatuto do partido tem que ter a prévia, mas como sou contra, não vamos para as prévias, vamos construir uma unidade nos próximos dias e teremos um nome de uma mulher para disputar a Prefeitura de Campo Grande. Estamos construindo um projeto entre nós quatro. Não disputaremos prévia, mais importante que um nome é o projeto”, afirmou.

No final da da Plenária houve a confirmação que o nome será divulgado no dia 5 de outubro, por consenso entre as quatro pré-candidatas.

Por – Thays Schneider – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

