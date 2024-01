Mineradora deve ampliar operações em Corumbá com geração de 290 novas vagas de trabalho

A MPP Mineração deverá investir na ampliação de suas operações com ferro e manganês, na região de Corumbá. A empresa explora o minério de ferro, mas pretende ampliar sua produção com a extração também de minério de manganês, gerando 290 empregos até 2024. O anúncio foi feito durante reunião, na terça-feira (19), entre o governador Eduardo Riedel, o secretário Jaime Verruck e o coordenador de Mineração da Semadesc, Eduardo Pereira, e os diretores da MPP Mineração, incluindo o CEO Patrick Panero, Theotonio Reis e o geólogo Alexandre Scheid. Durante o encontro, foram apresentados os planos de investimento da empresa mineradora nas cidades de Corumbá e Ladário. Panero revelou que o governo federal está prestes a receber a Portaria de Lavra do Ministério de Minas e Energia( MME), para a mina 224, no Morro do Rabicho, rica em minério de ferro e manganês de alta qualidade.

A empresa está investindo em equipamentos de extração e beneficiamento, com a previsão de minerar 1.200.000 toneladas de minério de ferro no próximo ano. Além disso, iniciaram a abertura de túneis para a extração de manganês, um mineral estratégico para a transição energética do Brasil e do mundo. Todo o minério de ferro extraído será exportado para os Estados Unidos, Europa e Ásia, o que gerará divisas significativas para o município, Estado e o país, como um todo.

O governador Eduardo Riedel deu as boas-vindas aos empresários, enfatizando o apoio do governo estadual aos empreendimentos, que contribuem para o desenvolvimento da região. Ele destacou que o Maciço de Urucum, onde se encontra a mina, possui a terceira maior reserva de minério de alto teor e a primeira de manganês de alta qualidade do Brasil. Além disso, ressaltou o compromisso do Estado em obter a certificação de Estado 100% Verde até 2030, tornando-se livre de emissões de CO2.

O secretário Jaime Verruck enfatizou o potencial mineral do Estado de Mato Grosso do Sul, mencionando a busca por minerais “verdes” essenciais para a transição energética, como o manganês de Corumbá e Ladário. Ele também mencionou o interesse em outros minerais estratégicos, como titânio, grafita, vanádio e terras raras, que já estão sendo estudados pela CPRM e outras empresas, para explorar as possibilidades desses recursos.

O coordenador de Mineração Eduardo Pereira, que também é o presidente do Conselho Estadual do Trabalho (Ceter/MS), falou da importância do Distrito Minerário de Ferro-Manganesífero de Urucum, que detém cerca de 58,3% das reservas (medida e indicada) de manganês (Mn) e aproximadamente 3% das reservas de ferro (Fe) do Brasil, correspondendo, respectivamente, ao maior jazimento de Mn e o terceiro deposito de Fe do Brasil, com teores de 60% a 67% de Fe. A geração de empregos, por parte da mineradora MPP, para as cidades de Corumbá e Ladário, pode chegar a mil funcionários contratados direta e indiretamente, a partir da Casa do Trabalhador, em Corumbá. “Além da geração de emprego, o investimento trará aumento nas nossas exportações, equilibrando a balança comercial, no aumento dos recebíveis do CFEM e da TFRM, relativos ao extrativismo mineral, em que parte destes recebíveis retorna aos cofres dos respectivos municípios produtores”, salientou o coordenador. “Esta reunião marca um passo significativo na colaboração entre o governo estadual e a MPP Mineração, para impulsionar o setor mineral no MS e contribuir para a transição energética do Brasil”, afirmou Jaime Verruck.

Por – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

