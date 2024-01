Cenário à Prefeitura de Três Lagoas começa a se desenhar

O município tem, atualmente, 84.369 eleitores aptos a votar, sendo 39.827 do sexo masculino, o equivalente a 47,21%. O número de mulheres é maior, com 44.542 eleitoras, sendo 52,79% do total do eleitorado na cidade.

Em entrevista ao jornal O Estado, o prefeito Angelo Guerreiro revelou estar traçando estratégias para definir qual candidato irá apoiar nas eleições do próximo ano. Guerreiro não descartou a possibilidade de estabelecer alianças com o MDB (Movimento Democrático Brasileiro), um dos partidos mais influentes na região.

“Estamos caminhando na construção de um sucessor. Do próprio grupo [do PSDB] temos dois e podemos chegar a até três nomes. E o que iremos escolher pode até não ser do PSDB, mas estará dentro do consenso. Não posso falar os nomes porque estão em fase de construção e isso é normal dos prefeitos que estão finalizando seus mandatos”, disse Guerreiro ao jornal O Estado.

O prefeito destacou ainda que o mais importante é que o projeto desenvolvido ao longo dos 8 anos à frente da Prefeitura de Três Lagoas não seja em vão e que seja aproveitado pelo próximo gestor. “Esse projeto deve ser aproveitado por um sucessor com a mesma linhagem de pensamento e, com isso, quem ganha é a população”, disse ele, que também destacou que tem boa popularidade na cidade.

“O político popular é diferente do populista. Eu não sou populista. Tenho essa popularidade acima de tudo devido à confiança do eleitor pelo serviço que entregamos. Não agradamos 100%, mas alcançamos cerca de 86% de aprovação”, finalizou Guerreiro.

Caso não haja uma aliança entre o PSDB e o MDB, o presidente da Câmara Municipal, vereador Dr. Cassiano Maia, é um nome cogitado pelo PSDB para disputar a prefeitura. Essa possibilidade, no entanto, dependerá das negociações políticas em curso.

Por sua vez, o MDB conta com o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, como um dos possíveis candidatos à Prefeitura de Três Lagoas. No entanto, Rocha ainda não confirmou oficialmente sua participação na corrida eleitoral. Ele diz que tudo ainda em fase de diálogo.

O quadro político se estende ainda mais com a confirmação do vereador Davis Martinelli, atualmente no União Brasil, de que ele disputará o cargo de prefeito no próximo ano. Essa decisão promete acrescentar dinamismo à competição eleitoral.

“Sou pré-candidato a prefeito. E estou discutindo se permaneço no União Brasil ou se vou para um outro partido, com maior possibilidade de disputar a prefeito. Neste momento, estamos produzindo um plano de gestão, um modelo que atenda principalmente às pessoas mais vulneráveis. Estamos desenvolvendo um plano que contemple todas as áreas e estamos conversando com outros partidos para apoiar nosso projeto e encarar a eleição de 2024”, destacou Martinelli.

Do partido Republicanos, a vereadora Sayuri Baez também é considerada uma possível concorrente à prefeitura. Atualmente na oposição ao governo municipal, Baez já aparece em pesquisas de opinião, o que pode fortalecer sua candidatura.

Pelo PT, a pré-candidata escolhida em reunião do diretório municipal de Três Lagoas é a policial penal Grazielle Soares de Oliveira, que já começa a traçar sua estratégia de campanha.

A definição das alianças partidárias e o posicionamento oficial dos candidatos, ao longo dos próximos meses, prometem intensificar ainda mais o debate político na cidade.

Por – Rayani Santa Cruz – – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

