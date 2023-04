Avião com políticos paraguaios faz pouso forçado em vegetação na fronteira

Uma aeronave de modelo Cesna, ZP BAW, com cinco passageiros, caiu, ontem (10), em meio de uma vegetação na cidade de Concepción, próximo ao município brasileiro de Bela Vista, a 324 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia local, todos os passageiros são políticos paraguaios.

Segundo informações do site ABC Color, os passageiros estavam indo em uma reunião na cidade paraguaia de Vallemi, localizada no departamento de Concepción. Conforme relatos da polícia Nacional, todos sobreviveram.

O piloto da aeronave foi identificado como líder do partido Colorado, Luís Rodrigues, que era auxiliando no momento do acidente, pelo piloto comercial Arturo Mendez. Os motivos da queda até o momento não foram estabelecidos. Mas há indícios de incêndio no motor direito da aeronave, que obrigou o piloto a fazer um pouco forçado no matagal. Os relatos vierem de depoimentos dos pilotos aos policiais que atenderam a ocorrência.

Além dos pilotos, os políticos que estavam no avião são: Domingo Vera, Stiven Ramos e Oscar Gomez.

Ainda em depoimento a Polícia Nacional, os pilotos relataram que estavam a caminho do Aeroporto de Concepcion, quando perceberam o incêndio em um dos motores da aeronave. Sabendo que não conseguiria conduzir a aeronave, resolveram procurar uma área aberta para realizar o pouso forçado.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.