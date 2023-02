BBB 23: Gabriel é o segundo eliminado com 53,30% dos votos

Mais um participante foi eliminado do BBB 23 (Big Brother Brasil). Dessa vez quem saiu da casa mais vigiado do Brasil foi o modelo Gabriel Tavares, com 53,3% dos votos. A eliminação aconteceu ontem (31) e ele disputava a permanência com Cezar Black e Domitila.

O modelo teve posicionamentos que não foram bem vistos pelo público, como atitudes grosseiras com a atriz Bruna Griphao, com quem tinha um relacionamento passageiro na casa. O comportamento abusivo de Gabriel com Bruna dentro do reality chamou a atenção dos telespectadores e internautas. Até a ex-promotora de Justiça do Ministério Público, Gabriela Manssur, se manifestou sobre o caso.

As falas maldosas do participante para Bruno também não foram bem vistas. Ele chamou o colega de “Penélope Gordosa”, em referência à personagem Penélope Charmosa, que sempre usava rosa -uma das cores preferidas do atendente de farmácia. Em outro momento, o modelo também disse que o cabelo do brother era ‘duro como carpete de grama’.

Com 53,3% dos votos, Gabriel Tavares foi o segundo eliminado do BBB 23 (Globo). O modelo disputava a permanência no programa com Cezar Black e Domitila.

Lembrando que o modelo teve posicionamentos que não agradaram muito o público, como suas atitudes grosseiras com Bruna Griphao . O comportamento abusivo por parte de Gabriel em sua relação com a atriz dentro do reality chamou a atenção de fãs, internautas e também da advogada especialista em direitos das mulheres e ex-promotora de Justiça do Ministério Público Gabriela Manssur.

Durante dois dias a hashtag #ForaGabriel ficou nos Trending Topics no Twitter e muitos famosos pediram a saída do participante.

‘Affair’ com Anitta?

Logo após sair do programa, o modelo foi conversar com Vivian Amorim e Patricia Ramos no Bate-Papo BBB, e refletiu sobre o motivo de ter sido eliminado: “Não fui só eu que errei dentro do jogo, mas eu tive o agravante de ter um erro pessoal. Acredito que foi essa a questão por eu ter saído.”

Gabriel assistiu o recado que Tadeu Schmidt deu sobre o relacionamento com Bruna Griphao e avaliou: “É muito complicado, difícil ver, olhando de fora a minha reação, a reação da Bruna e a reação do Sapato, que no momento achou que estava envolvido em alguma coisa, mas é muito difícil, é complicado assistir tudo de novo.”

O modelo também assistiu ao vídeo que Anitta contou com quais participantes do reality show tem mais intimidade. “A pessoa que eu tenho mais intimidade ali da casa é a Bruna Griphao, mas também conheço o Fred, conheço o MC Guimê e conheci muito por alto o Gabriel.”

Na hora, o ex-BBB ficou muito sem graça e sem saber o que falar. Para completar a situação constrangedora, Patricia Ramos revelou que a cantora parou de seguir o modelo. Mas para se sair por cima, Gabriel mudou seu discurso e disse que ele e a cantora não tiveram nenhum relacionamento: “Não rolou romance nenhum. Foi questão de segundos.”

Com informações da Folhapress.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.