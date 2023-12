Com 7 pré-candidatos em capitais confirmados, PT prepara “grande largada” para as eleições

O Partido dos Trabalhadores (PT) prepara para esta semana a sua “grande largada” para as eleições de 2024, da qual quer sair com um número maior de prefeitos e vereadores eleitos do que conseguiu em 2020. A sigla marcou para os dias 8 e 9 de dezembro a Conferência Eleitoral PT 2024 Marco Aurélio Garcia, que contará com a presença não só de dirigentes, lideranças, vereadores, prefeitos e pré-candidatos petistas, mas também de ministros do governo Lula (PT) e do próprio presidente da República.

O evento ocorrerá no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, e será promovido pelo diretório nacional, em parceria com a Fundação Perseu Abramo, braço acadêmico do partido. Lula confirmou presença na abertura, no dia 8. Nas mesas de debate que a conferência terá, estão confirmadas as participações da primeira-dama, Janja, e dos ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República.

Conforme os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 2020, o Partido dos Trabalhadores elegeu 182 prefeitos e 2.661 vereadores, ante 254 e 2.806 de 2016, quando ocorreu o impeachment de Dilma Rousseff. Em 2012, segundo ano do governo Dilma, foram 637 prefeitos e 5.181 vereadores, respectivamente.

Em entrevista ao SBT News, a secretária nacional de organização do PT, Sonia Braga, que integra também o Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) 2024 da sigla, disse que, no momento, de 800 a 1.000 municípios do país têm pré-candidaturas petistas à prefeitura confirmadas pelo diretório municipal ou sendo discutidas por este. Do total, de 100 a 200 tem pré-candidatos confirmados.

Capitais

Dentre as capitais, já estão definidos ao menos a deputada federal Maria do Rosário (RS) à prefeitura de Porto Alegre; o deputado federal Rogério Correia (MG) à de Belo Horizonte; o deputado estadual do Piauí Fábio Novo à de Teresina; a deputada federal Natália Bonavides (RN) à de Natal; o ex-vereador de Florianópolis Vanderlei Farias, o Lela, à prefeitura da cidade; o deputado estadual do Espírito Santo João Coser à de Vitória; e a deputada federal Delegada Adriana Accorsi (GO) à de Goiânia.

Sonia Braga explica que, em Fortaleza, quatro nomes do PT estão como pré-candidatos, e o diretório ainda precisa chegar a uma definição. Estão na disputa a deputada federal Luizianne Lins (CE), o ex-deputado federal Artur Bruno, e os deputados estaduais do Ceará Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar. Além disso, o PT debate a filiação do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (ALCE), Evandro Leitão, que atualmente está no PDT, para lançá-lo como pré-candidato no lugar dos outros quatro.

Em Manaus, o diretório debate quatro nomes: Anne Moura, que é secretária nacional de mulheres do PT; o ex-deputado federal pelo Amazonas Zé Ricardo; o ex-secretário estadual do combate ao racismo, do PT, Luiz Borges; e o vereador da capital amazonense Sassá. Todos se colocaram à disposição para disputar a prefeitura.

Já em João Pessoa, o diretório municipal analisa os nomes dos deputados estaduais da Paraíba Cida Ramos e Luciano Cartaxo. Em São Paulo, cidade mais populosa do país, já está definido que o partido apoiará o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) na corrida ao Edifício Matarazzo.

Em relação ao cargo de vereador, no país, mais de 10 mil petistas já colocaram o nome à disposição para disputar em 2024.

Grupo de Trabalho Eleitoral

Segundo Sonia Braga, o GTE 2024 está se reunindo toda semana. O grupo já discutiu como está a situação para o pleito em cada um dos municípios onde poderá ocorrer segundo turno. “?Ah, aqui tem tantas pré-candidaturas, ah, aqui não, aqui vai ser uma possível aliança’, mas a possível aliança pode ser com o partido A ou B, estamos debatendo. ‘Ah, aqui nós formamos uma frente e cada partido colocou um nome, vamos fazer uma pesquisa lá em março, para ver o que está melhor?. Então cada município é uma situação”, acrescenta a secretária nacional de organização.

O GTE foi criado em junho deste ano e é coordenador pelo senador Humberto Costa (PT-PE).

Conferência Eleitoral

Sonia ressalta que o objetivo do PT com a Conferência Eleitoral marcada para semana que vem é “discutir as eleições, discutir os temas importantes, se apropriar das políticas do governo Lula”. Por isso, diz, os ministros da sigla participarão “explicando as principais políticas”.

“Vai ter oficias também de contabilidade eleitoral, de planejamento de campanha, de marketing, também os setoriais, que é muito importante para nós, nossa relação com os movimentos sociais, então as mulheres vão se reunir, os companheiros da cultura, os companheiros do combate ao racismo. Os companheiros LGBTQIA+ também vão fazer uma reunião, para avaliar como andam também suas pré-candidaturas, do setor sindical, o pessoal do meio ambiente”.

De acordo com o PT, cerca de 3 mil dirigentes, lideranças, vereadores, prefeitos e pré-candidatos participarão de palestras, grupos de trabalho, atividades de economia solidária e criativa e exposições culturais no evento.

Assessores e coordenadores de campanhas eleitorais do PT de todo o Brasil também participarão da conferência. A sigla diz que o evento contará ainda com “feira de economia solidária, atividades artísticas, exposição fotográfica sobre o modo petista de governar, discussão sobre comunicação, planejamento de campanha, experiências de gestões municipais, programa de governo, debates setoriais e encerramento com apresentação de relatório de grupos temáticos. Além disso, haverá um show de encerramento”.

Com informações do SBT News.

