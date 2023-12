Congresso dos EUA cassa mandato de George Santos, deputado filho de brasileiros

O Congresso dos Estados Unidos decidiu, nesta sexta-feira (1º), cassar o mandato do deputado George Santos. A decisão veio após investigações por má conduta, em casos que vão de mentiras no currículo a gastos ilegais do uso do dinheiro de campanha.

Entre os crimes apontados a Santos estão o uso de dinheiro com Only Fans – plataforma que entre as publicações conta com conteúdo adulto -, além de tratamento estético com Botox. Ele também é apontado por mentir à Comissão Eleitoral norte-americana: disse ter investido R$ 2,45 milhões, sem ter empregado valores. Ainda recebeu seguro-desemprego de forma indevida.

O deputado foi o sexto da história dos Estados Unidos a ser expulso da Câmara – o caso não acontecia há mais de 20 anos. Ele nega ter cometido irregularidades.

A Câmara dos EUA já havia tentado expulsá-lo outras duas vezes, mas ele havia conseguido apoio para continuar. Desta vez, um relatório apresentado mudou a posição de parte dos congressistas republicanos. O documento teria constatado irregularidades e crimes financeiros.

Ele sofria pressão para renunciar ao cargo há meses, mas optou por permanecer no posto. No passado recente, ele chegou a ser preso por acusações de fraude.

Com informações do SBT News.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: