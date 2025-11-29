Com 1,2 mil emendas, vereadores têm maior desafio com orçamento

Comissão Permanente de Finanças aponta esforço técnico ‘sem precedente’

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou na quinta-feira (27), o PPA (Projeto do Plano Plurianual) 2026–2029, que recebeu 347 emendas dos vereadores. O documento define o planejamento de investimentos do município para os próximos quatro anos, contemplando áreas como saúde, educação, infraestrutura, habitação, desenvolvimento econômico, mobilidade e assistência social. A proposta, apresentada pelo Executivo por meio do Projeto de Lei 12.050/25, foi aprovada em primeira discussão na sessão ordinária e, logo depois, em segunda discussão, durante sessão extraordinária sem remuneração.

O vereador Otávio Trad, presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e relator do PPA, fez a leitura integral do parecer e destacou o volume de emendas recebidas. Segundo ele, a análise conjunta do PPA, da LOA (Lei Orçamentária Anual) e da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) representa um esforço técnico sem precedentes. “Somando as três peças, estamos analisando mais de 1,2 mil emendas dos vereadores”, afirmou, agradecendo o trabalho da equipe técnica, dos integrantes da Comissão de Finanças e de todos os parlamentares.

Para a imprensa, o presidente da Casa, vereador Papy (PSDB) reforçou o trabalho dobrado. ““A LOA vai até a data da última sessão, e a equipe do vereador Otávio Trad está sobrecarregada, são cerca de 700 emendas consideradas aptas. Acredito que ele precisará de um tempo um pouco maior para incluí-las no relatório, e devemos votar em dezembro, nas próximas semanas. Hoje, como o PPA estava mais adiantado, conseguimos antecipar sua tramitação”.

Já Trad ressaltou a qualidade técnica das emendas apresentadas, elaboradas após diálogo com a população e com diferentes setores da administração. Segundo ele, o PPA aprovado “concretiza um trabalho muito bem feito”, refletindo a contribuição ativa dos vereadores para orientar os investimentos da Capital. O relatório da Comissão foi aprovado na íntegra pelo plenário.

O PPA funciona como um instrumento de planejamento governamental que organiza as diretrizes, metas e objetivos da administração municipal para quatro anos. Ele orienta a formulação das políticas públicas e auxilia na definição de prioridades, garantindo mais integração, controle e transparência na execução das ações. A proposta apresentada contempla oito eixos estruturantes: Desenvolvimento Sustentável e Econômico; Educação; Saúde; Infraestrutura e Mobilidade; Cidadania e Habitação; Cultura, Esporte e Bem-Estar Animal; Empreendedorismo e Inovação; e Governança e Eficiência da Máquina Pública.

Paralelamente à análise do PPA, os vereadores também avançam sobre a LOA (Lei Orçamentária Anual) para 2026, prevista no Projeto de Lei 12.049/25. Durante a sessão, Otávio Trad informou que 736 emendas foram apresentadas à LOA, sendo 317 impositivas, 415 ordinárias e quatro de redação. A votação final deve ocorrer até o encerramento do ano legislativo.

Carol Chaves e Brunna Paula