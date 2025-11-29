Homem é esfaqueado apó sobrar sobrinha sobre dívida de R$ 300, no bairro São Francisco

Na noite desta terça-feira (28), um homem foi esfaqueado e uma casa incendiada, após briga familiar por dívida de R$ 300. O caso aconteceu no bairro São Francisco, em Campo Grande.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, o cobrador, de 47 anos, disse para a sobrinha que a mesma devia a quantia de R$ 300. O irmão da mulher, de 34 anos, não teria gostado da cobrança e iniciou uma discussão com a vítima. Em determinado momento da briga, o sobrinho, armado com uma faca, golpeou um dos braços do tio, ateou fogo no imóvel e fugiu do local.

Uma geladeira e um fogão foram destruídos pelo fogo, que foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. A vítima foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Almeida, onde recebeu os atendimentos médicos necessários.

Os policiais realizaram rondas para encontrar o suspeito, mas ainda não há informações sobre a sua prisão. O caso foi registrado na Depac-Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e segue sendo investigado.