Funsat antecipa atendimento no sábado para consulta de 1.318 vagas

Neste sábado (29), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) levará 1.318 vagas para atendimento ao público na última edição do “Todos em Ação” em 2025. A Agência de Empregos do órgão terá uma base de serviços na Escola Municipal Regina Vasconcellos Galvão, local do mutirão realizado pela Prefeitura de Campo Grande.

O atendimento antecipado complementará a intermediação organizada para a segunda-feira, 1º de dezembro, data em que a Fundação disponibilizará processos seletivos referentes a 156 profissões diferentes, com oportunidades em 182 empresas da Capital. A maioria das vagas está relacionada a programas de treinamento remunerado, com seleções que não exigem experiência prévia durante o processo de aprovação.

Para quem estiver com o cadastro atualizado no sistema da Funsat, será possível concorrer a vagas em áreas como ajudante de obras, alimentador de linha de produção, auxiliar de cozinha, auxiliar nos serviços de alimentação, fiel de depósito, jardineiro e mecânico de automóveis e caminhões, entre diversas outras funções, algumas com preferência para candidatos que já tenham atuado na área.

Entre as funções que não exigem experiência, há oportunidades para auxiliar administrativo, auxiliar de armazenamento, auxiliar de limpeza, mecânico de manutenção de máquinas pesadas, operador de caixa, pedreiro, técnico de frutas e hortaliças e vendedor interno.

No Guichê 1 da Agência de Intermediação, ou durante o “Todos em Ação”, também haverá credenciamento para sete vagas exclusivas a PCD (Pessoas com Deficiência), sendo cinco para empacotador à mão e duas para auxiliar de limpeza, reforçando o trabalho de inclusão realizado pela Funsat junto a médias e grandes empresas.

O evento acontece neste sábado (29), das 8h às 12h, na Rua José Pedrossian, 1.270, no Parque Novo Século. Na segunda-feira (1º), o atendimento retorna à sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, das 7h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837. O Painel de Empregabilidade completo está disponível no site oficial: https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/

Com informações da Prefeitura de Campo Grande