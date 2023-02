Clamor por aliança e respeito inicia 11º legislatura na Capital

Na abertura dos trabalhos da 11ª Legislatura da Câmara Municipal que aconteceu na manhã desta quinta-feira (2), o tom foi ecoado por pedido de comunhão respeito entre os poderes para que a população receba o melhor desta Capital nos trabalhos e ações necessárias.

A solenidade contou com a presença de todos os secretários da prefeita Adriane Lopes (Patriota), com autoridades de outros poderes e até a presença do Dom Dimas.

Alguns vereadores levaram a palavra antes da prefeita e do presidente da Casa e todos foram unânimes em afirmar pedir por respeito e a necessidade do fortalecimento de laços entre o executivo e legislativo.

O líder da prefeita na Casa de Leis, o vereador Beto Avelar (PSD) afirmou haver este trabalho conjunto e se colocou à disposição para continuar trabalhando em conjunto. “A oposição construtiva é o oxigênio da nossa democracia e assim tem ocorrido aqui tudo em prol da Capital. Estamos fiscalizando e legislando. A prefeitura pode contar com a parceria desta Casa de Leis e tudo o que for bom para a Capital faremos esta parceria de Campo Grande a cidade das oportunidades”.

A vereadora Luiza Ribeiro (PT) trouxe até uma data sobre uma suposta indisposição entre os Poderes. “Iniciamos o legislativo da nossa cidade e queria dizer a nós a par da questão que deve ser preservada por nós pelo respeito e comunhão dos esforços em prol da cidade, estamos em um momento novo como o governo federal que repartiu o poder dando agilidade em projetos. E hoje vivemos o apoio mútuo em favor da democracia. É necessário fortalecer os laços entre as instituições, parece estar se consolidando, mas o dia 08 de janeiro marcou uma certa instabilidade em nossos corações. Devemos nos unir. Sororidade, apoio entre as mulheres e no momento que precisar, pode me chamar e pedir o meu apoio neste sentido de intermediar algum tema”, destacou Luiza.

O vereador João Rocha (PP), que também já foi presidente da Casa, fez um belo discurso defendendo a independência. “Independência é poder olhar nos olhos da população e falar que fizemos o melhor em prol da população com respeito e independência” , concluiu.

A prefeita Adriane Lopes (Patriota), agradeceu ao ex-prefeito Marquinhos Trad e fez questão de defender os projetos para tornar Campo Grande a Capital das oportunidades, slogan usado por ela desde que assumiu. “Quero dizer para você Luiza, sobre Sororidade e nós estamos no poder executivo para não disputar com o s homens, mas estamos ali também lutando por nossas mulheres. Tenho claro comigo o peso desta função mas também a tranquilidade com o trabalho que venho desenvolvendo. Vereador Carlão, eu sou muito grata ao prefeito Marquinhos, ex-prefeito que através da decisão pessoal dele nos conduziu a estar à frente do executivo da capital. Neste momento temos pautado nosso trabalho pelo diálogo. Hoje nesta abertura reafirmo o compromisso em trabalhar para maiores oportunidades para uma cidade que mais cresce no país. Temos o grande desafio cada vez mais alinhar uma construção de uma Campo Grande mais pujante e justa para todos que escolheram ela para viver. “, defendeu a prefeita.

Ainda completou sobre os problemas que tem enfrentado. “Conto com esta casa para que juntos Sr presidente possamos direcionar nossos esforços a quem paga nossos salários ou passa por vulnerabilidade os necessidade. Convido com esta Casa para juntos passarmos por situações como a que passamos pelas chuvas torrenciais. Em um único dia em nossa região choveu mais 243 mm que trouxeram danos que pontualmente fomos em busca de repará-los ainda estamos com chuvas, a cidade tem buracos mas iremos resolver. Trabalhando com comprometimento. Daremos andamento a projetos fundamentais e obras de infraestrutura, zeladoria, asfalto e melhorias no serviço da Saúde e todas as áreas da nossa incumbência tendo o cidadão como prioridade. Agora temos o consórcio, ferramenta que dará agilidade para uma gestão compartilhada para que nós juntos possamos fazer grandes entregas, que venha o novo acesso às moreninhas, piscina olímpica no Ayrton Sena e a nova feira. Que esta Casa seja palco de discussões respeitosas . Com a graça de Deus iremos avançar e iremos entregar agora o relatório a todos os vereadores, agradecendo a parceria deste tempo para que Campo Grande seja reconhecida como a capital das oportunidades. “ finalizou.

Carlão comentou já estar representado pelas falar dos demais colegas mas por respeitar os protocolos ia se pronunciar e defendeu a postura da Casa de Leis no que se trata de respeitar as prerrogativas. “Este é um dia muito importante pq hoje está às autoridades que têm a responsabilidade de conduzir a nossa cidade e fazer com que os serviços públicos cheguem até a população. É nós que eles cobram os problemas, mesmo tendo pensamentos diferentes e uma Casa plural temos a obrigação em pensar primeiro na cidade e nas pessoas e eu assumi na condição de dar condição a vocês fazerem um mandato de entrega. O interesse de todos é trabalhar com responsabilidade e iniciaremos fazendo isto na sessão de terça e hoje decidimos os líderes de bancadas. Em nome da minha esposa, comprimento todas as mulheres. Como o governo novo que tem vontade de trabalhar. Não tem como melhorar a vida das pessoas se não tem outro jeito e faremos isto. Terá o nosso apoio. Para ter briga comigo é tirar a prerrogativa do legislativo. Não vou sair daqui deixando tirar as prerrogativas e não vou aceitar pegadinhas alguma. Prefeita conte comigo pq a sociedade organizada espera isto de nós para amenizar o sofrimento do nosso povo.” , defendeu Carlão.

