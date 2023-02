Reserva no Flamengo, Vidal polemiza ao falar sobre possível volta ao Colo-Colo

Arturo Vidal, meio-campista do Flamengo, polemizou ao comentar um eventual retorno ao Colo-Colo durante uma transmissão em seu novo canal na Twitch. Após a repercussão negativa entre a torcida rubro-negra, o chileno contemporizou nas redes sociais.

“Se [o Colo Colo] quiser brigar pela Libertadores, que venha me procurar”, afirmou Vidal

O jogador de 35 anos chegou ao Flamengo em julho do ano passado como um reforço de peso após anos de “namoro virtual”.

No entanto, ele ainda não emplacou na equipe e é opção no banco de reservas. Vidal não foi titular em nenhum jogo do clube rubro-negro na atual temporada.

Revelado pelo Colo-Colo, o jogador soma passagens por Juventus, Bayern de Munique, Barcelona e Inter de Milão.

A declaração feita por Vidal pegou mal entre os torcedores do Flamengo. Após a fala viralizar na internet, diversos rubro-negros manifestaram descontentamento nas redes sociais.

“Que declaração péssima! Não acreditei quando ouvi. Um salário altíssimo e manda isso? Independentemente se está brincando ou não”, criticou o influenciador flamenguista Paparazzo Rubro-Negro. Diversos torcedores ecoaram a insatisfação com a o ocorrido.

Na sequência, o chileno publicou uma arte pré-jogo em seu Instagram e tentou colocar panos quentes nos comentários.

“Eu amo o Flamengo e quero estar sempre aqui. Flamengo sempre”, escreveu.

Vidal se irrita após não jogar

Na vitória por 1 a 0 sobre o Boavista, o Flamengo se viu envolvido em polêmica. Isso porque, durante o segundo tempo, Arturo Vidal jogou os pares da chuteira no chão, resmungando e xingando Vítor Pereira, que decidiu não utilizar o volante no confronto. O meia, contudo, se pronunciou.

Por meio das redes sociais, Arturo Vidal decidiu pedir desculpas pela atitude que tomou no confronto com o Boavista. O jogador garante estar focado no Flamengo e pretende entrar para a história do Rubro-Negro. Por fim, ele diz que continuará lutando pelo espaço no Mengão.

Com informações da Folhapress.

