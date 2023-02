Acidente entre moto e caminhão deixa dois mortos na BR-060

Webster Abreu Pereira, 21, e Michael Thiago Pereira Nunes, 26 anos, morreram na madrugada desta quinta-feira (02), em um grave acidente que envolveu duas motos e um caminhão na Br-060, próxima à cidade de Camapuã, a 140km de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 03h da manhã, a polícia militar de Camapuã e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foram acionados para atender um acidente no KM 186 da Br-060. Ao chegar no local, as equipe encontraram os dois jovens em óbito.

No momento do acidente os jovens seguiam em uma motocicleta Honda Titan 160cc que colidiu de frente a um caminhão que fazia a ultrapassagem. O motorista do caminhão teve ferimentos leves e relatou que enquanto ultrapassava outros caminhões com pane na pista, foi atingido por uma motocicleta com duas pessoas, que em seguida atingiu outra motocicleta.

O condutor da segunda motocicleta envolvida acabou fugindo mesmo ferido, mas foi posteriormente identificado pela polícia e recebeu atendimento médico na SPROMIC. Conforme o boletim, a vítima teria quebrado um braço e foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

Os corpos foram recolhidos e encaminhados para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Costa Rica, o caso foi registrado como morte a esclarecer.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: