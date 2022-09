Ciro Gomes prestigia lançamento de comitê no MS

O candidato a presidência da República, pelo PDT, Ciro Gomes, vem ao Estado nesta sexta-feira (9), para inaugurar o comitê do seu partido no Estado.

“O Comitê da Esperança – Ciro Gomes e Ana Paula Matos, sua vice, vai oferecer suporte à militância cirista local e será o ponto de encontro da militância sul-mato-grossense, o lugar onde encontrarão espaço para reuniões e poderão retirar os materiais impressos”, afirmou Marcelo Panella, presidente do PDT-MS.

A inauguração do Comitê da Esperança está previsto para às 18 horas, na Av. Eduardo Elias Zahran, 1817, na Vila Santa Dorotheia.

