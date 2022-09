Idoso perde R$ 30 mil após cair em golpe em compra de casa

Um idoso caiu em um golpe da compra de uma casa e perdeu R$ 30 mil em Anastácio, distante a 123 quilômetros de Campo Grande. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Conforme informações, a vítima comprou uma casa no bairro Cristo Rei a cerca de quatro meses, de um homem desconhecido. Ele fizeram um contrato de compra e venda, onde o idoso pagou R$ 30 mil pelo imóvel.

No começo desta semana, o homem foi surpreendido por um oficial de justiça com um mandado de reintegração de posse, pois o imóvel não poderia ter sido vendido, já que era benefício do Governo Federal.

A casa também não pertencia ao homem que fez a venda. O caso está sendo investigado.

