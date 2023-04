Mulher invade preferencial e causa capotamento

No meio da manhã deste domingo (23), dois carros vermelhos se envolveram em um acidente que terminou com uma capotagem na rua dom Aquino com almirante barroso, região central de Campo Grande.

A condutora, 42 anos, furou a preferencial que era a dom Aquino e atingiu o Agile, cujo o condutor, 39 anos capotou e atingiu um renegate estacionado

Apesar do capotamento os envolvidos não tiveram graves ferimentos. O rapaz reclamou de dores do tórax e um corte no joelho direito, a mulher está ilesa e ninguém vai ser encaminhado a policia.

Com informações de Marcos Maluf.

Fotos: Maluf