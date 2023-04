Corpo é encontrado no meio de galhos no rio de Rio Verde

Bombeiros resgataram no último sábado (22), um corpo já em decomposição no rio próximo ao bairro Figueira na cidade de Rio Verde.

O corpo estava muito inchado e não dava para identificar e por esta razão o corpo foi levado pelo IML para identificação.

O delegado da Polícia Civil de São Gabriel do Oeste, Matheus Vital, diz que a suspeita é de que o corpo encontrado seja de um jovem que sumiu na cidade no último domingo (16). “O corpo está muito inchado, por isso não é possível identificá-lo ainda”, disse Vital quem está a frente do Caso.

Amigos do homem desaparecido estiveram no local e até acharam algumas semelhanças, mas não foi possível a confirmação.

A polícia segue na investigação do caso para identificar o corpo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.