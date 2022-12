Cinco ministros são confirmados por Lula no Banco do Brasil

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou oficialmente nesta manhã (9), em Brasília na sede do Banco do Brasil onde está ocorrendo a transição os cinco primeiros ministros do futuro governo.

Afirmando que o anúncio se fez necessário para o pronto início de algumas pastas, Lula confirmou:

Casa Civil: Rui Costa, governador da Bahia até dezembro

Fazenda: Fernando Haddad, ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo

Defesa: José Múcio Monteiro, ex-ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) e ex-ministro de Relações Institucionais

Justiça e Segurança Pública: Flávio Dino, senador eleito pelo Maranhão e ex-governador do estado

Relações Exteriores: Mauro Vieira, ex-chanceler e embaixador do Brasil na Croácia

Segundo Agência Brasil após o anúncio o presidente prometeu mais diversidade na apresentação dos próximos cargos, a partir da semana que vem. “Vai chegar uma hora em que vocês vão ver mais mulheres do que homens e muitos afrodescendentes”, declarou Lula.

Antes da posse no dia 01 de janeiro serão conhecidos os ministros restantes. O nome de Simone Tebet (MDB MS), é esperado para assumir um ministério.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.