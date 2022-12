Hemosul comemora 34 anos com festa entre funcionários e doadores

Registrando níveis de satisfação acima de 95%, a Rede Hemosul MS comemorou nesta quinta-feira (8) o seu 34º aniversário e para comemorar esta data, o mascote Zé Sanguinho passou o dia no Coordenador, festando com doadores e funcionários.

“São 34 anos construindo um serviço de excelência para a causa do sangue, da medula óssea, da hemofilia, enfim, uma série de serviços que buscam sempre salvar e melhorar a qualidade da vida”, comenta Marli Vavas, coordenadora geral da Rede.

Este ano, alguns projetos marcaram a história da Rede, como o Selo Conexão Hemosul – empresa em parceria com a vida, que consagrou na primeira fase 25 empresas na Categoria Premium. Outra fase do Selo acontecerá ainda este ano, com a diplomação de outras empresas parceiras nas categorias Campanhas, Multiplicadores e Apoio Institucional por todo o Estado.

Outra novidade é que Hemosul colocou no ar um site com um novo layout, para tornar cada vez melhor a experiência dos internautas com a instituição, com as informações relevantes para os processos de doação de sangue, medula e demais serviços.

Nos próximos dias, em comemoração ao mês de aniversário, o Hemosul vai lançar uma série de serviços digitais, que são esperados e pedidos pelos doadores. “A proposta é modernizar os serviços e facilitar o acesso ao que diz respeito à causa do sangue”, afirma Mayra Franceschi, gerente de Relações Públicas da Rede.

Também, para comemorar este mês de dezembro que já é festivo, nos próximos dias serão divulgados prêmios, projetos e certificações que a Rede Hemosul foi contemplada no ano de 2022, tornando-se uma instituição ainda mais capacitada e excelente em sua atuação.

Fique atento às próximas matérias e às redes sociais do Hemosul. O instagram e o face têm o mesmo endereço para os acessos às páginas principais da Rede, @hemosulms, e cada unidade tem o seu facebook próprio para conversar de maneira ainda mais pessoal com os seus doadores.

Veja também: Chegamos às quartas de final e além dos jogos, temos mais opções para esta sexta

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.