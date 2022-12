Brasil tropeça no final e sai eliminado nos pênaltis da Copa do Mundo 2022

Por azar, mudanças táticas do Tite ou até mesmo mérito da Seleção Croata, o Brasil perde após 1 a 1 no tempo normal, (4 a 2 nos pênaltis), nesta sexta-feira (9), e se despede da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Neymar nos acréscimos do 1º tempo da prorrogação ainda abriu o placar, mas Bruno Pétkovic, nos últimos minutos de jogo fez um gol que abalou os brasileiros.

Tite substituiu o Vinícius Jr no começo do segundo tempo e colocou o Rodrygo no lugar, para ter mais controle e jogadas pensadas, um fato que a torcida pode não ter gostado. Além disso, o técnico da nossa seleção substituiu Richarlison pelo Pedro e Raphinha por Antony.

Em Campo Grande, aproximadamente 2 mil pessoas acompanham o jogo do Brasil x Croácia no Shopping Norte Sul. Alguns vão ficar para assistir o jogão Holanda e Argentina, às 14h.

A torcedora abismada Clara Alice, 21 anos, que estava acompanhada dos amigos, resumiu o que todos sentiram com o resultado. “A Croácia começou muito bem no primeiro tempo com a marcação, é inegável. Na prorrogação a gente teve um ápice de esperança, mas não foi. Sem palavras para descrever.”

“Estava extremamente na euforia da classificação e de enfrentar a Argentina. Poderia ser fácil, relativamente, mas não foi. Com esse pênalti perdido do Marquinhos e Rodrygo, acabou”, desabafa. Acesse também: Viva Campo Grande: festival acontece hoje no Blues Bar

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba