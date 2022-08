Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Você começa o dia contando com uma dose extra de sorte ao lidar com assuntos pessoais, Áries, graças às boas energias de Vênus e Júpiter. Mas é a sua habilidade para lidar com dinheiro que promete roubar a cena! Tudo indica que pode encontrar negócios lucrativos, fechar uma ótima parceria e até negociar um aumento. Multiplica, Senhor! Mas também será preciso cuidado para não jogar dinheiro fora correndo atrás de um sonho impossível ou gastando demais e estourando o orçamento. Bom-senso é sempre bem-vindo, bebê! Você tem tudo para arrasar na conquista e pode chover contatinho logo cedo. As finanças do casal ganham destaque, mas não deixe o romantismo de lado.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Assuntos do passado podem vir à tona e talvez seja preciso ouvir sua intuição para descobrir a melhor maneira de lidar com isso. Mas não se preocupe: as estrelas garantem que você vai se dar bem e que, no final, pode até sair ganhando com essa história. No trabalho, vai sobrar energia para correr atrás das suas obrigações e deixar tudo em ordem. Você pode se surpreender com o que é capaz de conquistar quando coloca seu foco em alguma coisa! Só evite atritos com a chefia para não se prejudicar. O astral segue descontraído à noite, sinal de que você vai dar um show na conquista! As coisas também ficam maravilhosas com o mozão – mostre seu lado carinhoso e romântico.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Com Vênus e Júpiter trocando likes logo cedo, você começa o dia mais comunicativo e sociável do que nunca, meu cristalzinho. Mas é preciso cautela para explorar essas vibes maravigolds, afinal, a Lua segue infernizando seu astral e avisa que alguns desafios devem surgir. Manter o foco e terminar todas as tarefas do dia podem ser um desafio e tanto, mas você tem tudo para dar conta! Em alguns momentos, agir de maneira reservada pode render frutos e até abrir portas no serviço. Tá na pista? Clima de mistério e uma mãozinha dos amigos podem render contatinhos interessantes.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Se precisa comprar algo importante ou anda sonhando com um novo cargo, que pague melhor, aproveite a manhã para tratar desses assuntos. As estrelas destacam sua habilidade com dinheiro — bora lá tirar o máximo proveito dessas vibes maravilhosas! Já a Lua segue destacando o desejo de expandir seus horizontes, arriscar-se em algo novo e deixar a rotina de lado. Tarefas realizadas junto com os colegas devem correr melhor. As amizades também seguem em alta, apesar do risco de pintar uma briga. Sintonia e muita conversa são a base para quem deseja fortalecer os laços com o mozão. A paquera pode ficar mais animada e pode até se envolver com um amigo.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Você começa o dia esbanjando confiança e energia, principalmente nos estudos ou em contato com pessoas de longe. O desejo de cair na estrada e viajar também deve animar seu coração! Mas a vida não é só diversão, bebê, e a Lua avisa que será preciso dedicação para dar conta das tarefas, inclusive as chatinhas ou rotineiras. Foque sua atenção no serviço, faça planos ambiciosos para a carreira e corra atrás do sucesso. Profissionalismo e dedicação são essenciais para se dar bem, mas não deixe que isso atrapalhe sua vida pessoal. Ligue as antenas para driblar qualquer sinal de discussão ou estresse no romance. A paquera fica movimentada nas redes sociais ou em aplicativos. Se joga!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Sua intuição ganha reforço dos astros logo cedo, por isso, anote um sonho que causou uma impressão mais duradoura e investigue algo que não parece certo. Você pode se surpreender com o que vai descobrir! Sua criatividade segue em alta no trabalho e serviço em equipe tem tudo pra ser sucesso! Além disso, vale a pena investir em novos conhecimentos e até começar um curso. Só tenha cuidado para não perder o foco e sonhar acordado à tarde, meu cristalzinho. A saúde exige cautela com os excessos de qualquer tipo, tá? Aposte na criatividade para animar as coisas com o mozão à noite. A paquera também traz novidades e promete fortes emoções.

Libra (de 23/9 a 22/10)

O dia promete mais altos do que baixos, meu bem, mas é melhor adiantar as tarefas pendentes só como precaução. Com a Lua se desentendendo com Saturno à tarde, a convivência com colegas ou pessoas mais novas traz alguns desafios e pode sobrar até para o mozão. Ao invés de mandar mensagens irritadas e começar uma briga, deixe pra conversar pessoalmente quando estiver se sentindo mais tranquila. No trabalho, sua perspicácia tem tudo para indicar a melhor saída para cada situação, por isso, ouça seu sexto sentido. Se está procurando emprego, pode surgir uma boa nova no final do dia. Aposte no seu poder de sedução para voltar às boas com o mozão ou fisgar um novo contatinho.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Logo cedo, sua estrela vai brilhar no trabalho e pode receber uma boa nova sobre promoção ou uma nova vaga que estava de olho. Seu signo costuma ser desconfiado, mas as estrelas melhoram a interação com os colegas e parceiros hoje e tudo o que for feito em equipe tem boas chances de dar certo. Aproveite para conversar sobre projetos e tarefas que dependem de colaboração, marcar reunião, etc. Mas pode pintar discussão à tarde com alguém da família, só não deixe que isso afete seu humor. Você e o mozão vão se entender numa boa hoje, desde que controle o ciúme, é claro. A paquera também pode surpreender e um contatinho recente pode ficar sério num piscar de olhos.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Se depender das estrelas, o trabalho deve absorver a maior parte do seu tempo hoje. A boa notícia é que será possível dar um gás e tanto nas suas obrigações, meu cristalzinho. Foco, fé e café serão o segredo para o seu sucesso pela manhã, porque não vai faltar serviço. Mas vale a pena agir com mais cautela ao revisar arquivos e documentos, trocar informações ou enviar e-mails à tarde para não deixar escapar nada importante. Dedicação e disciplina também ajudam a cuidar melhor da saúde. O astral não será dos mais leves ou descontraídos na paquera, mas pode se divertir trocando mensagens com alguém de fora logo cedo. A rotina pode incomodar se tem compromisso.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você sai na frente no trabalho se souber explorar seu lado criativo hoje. Também há sinal de ótimas ideias e muita facilidade para se entender com todo mundo ao redor, meu cristalzinho. Explore seu charme para fazer novos contatos profissionais, conquistar clientes ou melhorar suas vendas. À tarde, porém, são as compras e gastos que pedem mais cuidado. O desejo de comprar tudo o que vê pela frente pode fazer um buraco e tanto na sua conta bancária! Mas nem isso será capaz de abalar seu charme e você deve fazer o maior sucesso na paquera. Pode até pintar um amor à primeira vista. Desde que pegue leve no ciúme, aguarde uma fase maravilhosa com o mozão.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Sua habilidade para lidar com as pessoas e conversar ganha um empurrãozinho das estrelas logo cedo. No trabalho, porém, é seu bom-senso que vai fazer a diferença na hora de lidar com as tarefas do dia a dia. Embora você esteja ligada nos assuntos da casa ou da família durante o dia inteiro, à tarde, pode pintar uma discussão se não tiver paciência para lidar com o pessoal. Quem trabalha em home office também pode ter desafios em alguns momentos, mas logo tudo entra nos eixos. Embora o astral melhore à noite, um programa caseiro e aconchegante com o mozão será a pedida mais segura para driblar dor de cabeça. A paquera pode surpreender nas redes sociais logo cedo.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Você começa o dia esbanjando disposição no trabalho, o que deve se refletir no seu bolso. Tire proveito do raciocínio rápido e das suas boas ideias para se destacar e ainda dar uma animada nos colegas. Se tiver que lidar com clientes ou pessoas novas ou cuidar de serviços que exigem deslocamentos rápidos pela cidade, você tem tudo para brilhar. Cuidado para não se envolver em confusão à tarde! Há risco de se provocar um mal-entendido com colega ou cliente, ou de ser alvo de boatos e gente fofoqueira. Tá amarrado! Ainda bem que, à noite, a paquera reserva surpresas interessantes e pode se encantar com alguém novo. Há sinal de alto-astral, muito carinho e animação com o par.