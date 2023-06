Brasileiro é assassinado com tiros de fuzil após ser perseguido na fronteira

O brasileiro Paulo Benites, de 44 anos, morreu na noite de ontem (9), em um hospital de Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira seca com Ponta Porã, a 313 quilômetros da Campo Grande, após ser perseguido e atingindo por tiros de fuzil nas proximidades do Shopping China.

Conforme apurado pelo site Porã News, Benites conduzia a caminhonete pela Linha Internacional, quando foi surpreendido por pistoleiros que o perseguiram. Durante a fuga, ele foi atingindo por tiros de fuzil. Ferido, a vítima tentou conduzir o veículo, mas tombou a caminhonete no canteiro central, próximo ao estabelecimento comercial.

Testemunhas que presenciaram a perseguição, acionaram o Corpo de Bombeiros de Pedro Juan Caballero e a vítima foi encaminhada com vida ao hospital. Na unidade de saúde, Benites foi encaminhado as pressas para a sala de cirurgia, mas faleceu durante a operação.

Equipes da Polícia Nacional estiveram no local recolhendo os projéteis de fuzil.

O crime será investigado pela polícia paraguaia.

