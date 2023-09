China reitera que Taiwan não tem base para adesão a ONU

O Ministério das Relações Exteriores da China reafirmou sua posição de que Taiwan não possui fundamento, razão ou direito para aderir à Organização das Nações Unidas (ONU) ou outras organizações internacionais que exigem a condição de Estado.

As autoridades de Taiwan recentemente apresentaram “quatro apelos” relacionados à participação de Taiwan na ONU e anunciaram que convidariam “aliados diplomáticos” a enviar uma carta conjunta ao secretário-geral da ONU, buscando uma correção da interpretação da ONU da Resolução 2758 da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) em uma coletiva de imprensa.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, durante uma coletiva de imprensa diária, respondeu a essa questão enfatizando que Taiwan é parte integrante da China. Apesar dessa realidade e das bases legais que a apoiam, as autoridades do Partido Progressista Democrata (PPD) de Taiwan distorceram a Resolução 2758 da AGNU. Isso representa um desafio aberto ao princípio de Uma Só China, amplamente reconhecido internacionalmente, e a criação de narrativas que buscam a “independência de Taiwan”. A China considera essas ações separatistas como altamente perigosas.

Mao Ning destacou que a Resolução 2758 da AGNU, adotada durante a 26ª sessão da Assembleia Geral em 25 de outubro de 1971, resolveu politicamente a questão da representação de toda a China, incluindo Taiwan, na ONU. A resolução estabeleceu que só poderia haver um assento representando a China na ONU, eliminando quaisquer problemas relacionados às chamadas ‘duas Chinas’ ou ‘uma China, uma Taiwan’.

Desde então, a Resolução 2758 da AGNU tem sido respeitada pela ONU e suas agências especializadas, bem como por outras organizações internacionais e regionais. Além disso, 182 países estabeleceram relações diplomáticas com a China com base no princípio de Uma Só China.

A porta-voz enfatizou que qualquer questão relacionada à participação de Taiwan em organizações internacionais deve ser tratada sob o princípio de Uma Só China e que Taiwan não possui base, razão ou direito para ingressar na ONU ou em outras organizações internacionais que exijam a condição de Estad

Ela concluiu reafirmando que a questão de Taiwan é um assunto interno da China, e a resolução desse problema diz respeito aos 1,4 bilhão de chineses em ambos os lados do Estreito de Taiwan. Mao Ning sublinhou que as autoridades do PPD não terão êxito em buscar apoio externo para seus atos separatistas, e que a Resolução 2758 da AGNU não deve ser desafiada, e o princípio de Uma Só China é inabalável.

Com informações da XINHUA Agency News