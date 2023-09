Mais de 1,2 toneladas de carnes impróprias são apreendidas em supermercados na Capital

Aproximadamente 1,2 toneladas de carnes impróprias para consumo foram apreendidas na manhã de hoje (6), após denúncias realizadas em dois supermercados, localizados na região sul da Capital.

As apreensões aconteceram em estabelecimentos nos bairros de Piratininga e Jardim Canguru. As mercadorias impróprias para consumo foram encontrados pelos agentes da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), o Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) e Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor).

Segundo informações da Polícia Civil, no supermercado no Bairro Piratininga, foram encontrados 366 quilos de carnes de frango e de linguiças. Os alimentos encontrados, deveriam estar congelados, mas, no entanto, eram vendidos descongelados, de maneira imprópria para consumo. O gerente do supermercado foi conduzido a Decon para esclarecimentos.

Já na segunda operação, foi em um supermercado no Jardim Canguru, quando os policiais encontraram 960 kg de carnes embaladas sem especificações técnicas. Os donos do estabelecimento estavam no local e foram conduzidos a delegacia.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.